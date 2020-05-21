廣編／Bigo x Razer強強聯手　打造2020最狂雲端音樂盛事

看準了雲端娛樂在新冠肺炎疫情肆虐的影響之下成為近日備受關注的熱門趨勢，全球領先的直播平台Bigo Live今日宣布與全球領先的遊戲玩家生活潮流品牌Razer（雷蛇）合作，於2020年5月23日晚上至5月24日凌晨盛大舉辦虛擬音樂節「Cloud Clubbing: The Epic Marathon」，並將邀請到亞太地區的知名DJ陣容接棒上場，在雲端展開一場連嗨十小時不斷線的音樂節馬拉松！





防疫周末不必孤單過！19位人氣DJ及主播輪番陪你線上狂歡





直播與遊戲周邊裝置兩大領域的龍頭Bigo Live與Razer這兩間新加坡「獨角獸」公司精心彙集了來自於澳洲、紐西蘭、台灣、新加坡和日本一共19位的熱門DJ，其中包括曾在2019年入圍全球最佳DJ一百強並曾在亞洲、南美和非洲等大型音樂節上領銜表演過的組合Rave Republic，以及來自台灣的人氣DJ Lena、DJ亮亮及DJ幫幫Lucky boy等超堅強陣容在這場「雲蹦迪」活動中輪番上陣。





定期在Bigo Live上進行直播的DJ Lena表示：「最近許多人都被迫留在家中不能與朋友一起到夜店享受他們最喜歡的音樂，我很高興能在這次Bigo Live和Razer共同舉辦的活動中為全世界的人表演我所喜愛的電子舞曲混音節目。」





Bigo Live和Razer的「雲蹦迪」系列一直深受全球DJ和觀眾的熱烈歡迎，先前在東南亞舉辦過的直播活動就吸引了超過130萬的網路觀眾共同參與，澳洲的首場雲蹦迪體驗更是創下了270萬人的佳績。透過Bigo Live，距離不再是問題，來自世界各地的DJ都能盡情分享自己的音樂，而對於因疫情有所顧慮不敢到人多場所的觀眾或是甚至從來沒去過夜店的民眾，都能夠藉此機會在雲端共享這場數位互動的娛樂盛宴。





支持你最喜歡的DJ！透過Bigo Live贈送Razer Gold虛擬禮物





Razer Gold是全世界最大的獨立遊戲和娛樂虛擬信用積分服務之一，能夠支援線下及線上的支付平台，這次活動中也將開放給觀眾直接購買，贈送給自己最喜愛的DJ，以行動展現支持！





Bigo Live在疫情期間推出了一系列的精彩內容，過往總被歸類專屬於線下的活動不再專美於前，更多的是雲端娛樂模式所帶來的線上線下消費核心族群的整合，同時也滿足了這段期間廣大觀眾宅在家中打發時間的娛樂需求。





Bigo Live簡介





Bigo Live是全球增長最快的直播社區之一。透過即時直播，用戶不僅可以分享生活中的點滴瞬間，展示自己的才華，還可以與來自世界各地的觀眾互動。Bigo Live在150多個國家擁有約4億用戶，目前是直播行業的市場領導者。Bigo Live於2016年3月推出，是總部位於新加坡的Bigo Technology旗下公司。





Razer（雷蛇）簡介





Razer三頭蛇徽標是全球遊戲及電競領域最廣為人知的LOGO之一。粉絲遍佈各大洲的Razer設計並打造了全球最大的專為玩家提供硬件、軟件和服務的一體化生態系統。





Razer創立於2005年，總部設在爾灣和新加坡，Razer在全球各地共設16個辦事機構，在美國、歐洲和中國均被公認為是領先的遊戲玩家品牌。





DJ LENA簡介





DJ LENA是讓台灣倍感驕傲的台灣本土電子音樂創作人和DJ，之前曾在台中市夜店Xcube和眾多全台音樂節上進行表演。她從另一位廣受歡迎的台灣DJ -- DJ Dusa那裡，學習到了DJ技能。DJ LENA的音樂風格傾向於諸多類型，包括Trap、Dubstep（迴響貝斯）、嘻哈和浩室音樂，但是使其混音別具一格的地方在於，DJ LENA將電子舞曲風格整合進她的曲目之中，打造縹緲的感官體驗。



