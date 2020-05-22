廣編／OLYMPUS PLAZA TAIPEI大稻埕邂逅時尚攝影大師

面臨全球疫情危機，OLYMPUS身為國際專業光學及醫療儀器大廠，不僅以最先進的醫療設備支持第一線醫護需求，更希望透過攝影的力量帶給人們心靈喘息的空間。OLYMPUS特別邀請到世界頂尖時尚攝影師-江俊民合作舉辦攝影展，江俊民曾受邀拍攝章子怡、湯唯、吳彥祖等多位知名影星，憑藉其敏銳的時尚嗅覺及觀察力，活躍於各大時尚舞台。攝影師以OLYMPUS相機大膽挑戰藝術型態影像創作《暫停》系列，希望透過影像反映出人們面對未知暫停時的心理樣態；《暫停》江俊民影像展即日起至6月7日於Olympus Plaza Taipei大稻埕旗艦店展出，並於5月24日開設攝影講座，分享攝影師於海外二十多年來攝影經驗，首次揭開時尚攝影棚的神祕面紗。





長期使用OLYMPUS拍攝時尚作品的江俊民，被譽為中國十大時尚攝影師之一，師承台灣著名時裝攝影師許熙正、榮獲電影金像獎最佳攝影的余靜萍、台灣時尚MV教父林炳存，2000年至北京發展成為時尚攝影圈重要參與者，⾒證且推動中國時尚與商業攝影發展，曾作為特邀攝影師拍攝各大時尚雜誌封⾯、電影、服裝⼤⽚，並與多位知名影星、藝術家合作，舉凡《VOGUE》、《GQ》等時尚指標雜誌，甚至彭于晏主演的《邪不壓正》等電影宣傳海報，都可以看到江俊民使用OLYMPUS拍攝呈現出的大師之作。





工作時的江俊民特別著重於整體拍攝節奏與效果，OLYMPUS相機擁有輕巧、高畫質、高機動等特性，滿足他講究自然、隨性的抓拍風格；優異的對焦系統與五軸防震系統更是適合用於人像攝影與藝術創作。像是以高機動性為概念打造的OLYMPUS OM-D E-M1 Mark III，輕量化機身配備全新的TruePic IX影像處引擎與世界頂尖7.5級快門補償防震系統、進階臉部/眼部優先自動對焦，對於較小的臉部及眼部能更精準偵測，在高度可靠性之下依然保有精準色彩與高品質影像表現，提升人像拍攝工作時的影像表現。此外，OLYMPUS輕巧的TG系列適合隨身攜帶，如同此次攝影展展出的作品，就是江俊民隨興創作並刻意營造如底片般成像的顆粒質感，帶給人異次元的視覺震撼，再次跳脫自己過去時尚攝影框架。OLYMPUS不僅滿足攝影者各方面的使用需求，也增添攝影創作更多不同的可能性。



