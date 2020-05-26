廣編／SUGAR T30廣角AI三鏡新機　中華電信獨家開賣

SUGAR手機新推出SUGAR T30，搭載6.52吋大螢幕、5000超大電量、與120°超廣角AI三鏡頭，自即日起於中華電信網路門市及全台服務據點獨家開賣，手機售價4,990元，搭配大4G購機方案，月付599元，手機0元起！



大螢幕、大電量、AI廣角三鏡 超高CP值



SUGAR T30搭載6.52吋20:9大螢幕，絕佳機身比例，單手握持更舒適，輕鬆享受劇院級視覺震撼。5000mAh超大電池容量，超強續航，從早到晚享樂無極限！後置120°超廣角鏡頭、 1300萬智能主鏡頭、及景深鏡頭，AI智慧場景辨識，自動調整最佳色彩模式，寬廣視野一次容納更多風景與人物，輕鬆記錄每刻精彩！T30更新增Google助理快捷鍵，一鍵快啟查詢資訊、管理行程、導航、通話、影音娛樂，輕鬆享受全天候的協助。並搭載雙4G及VoLTE、VoWiFi享受最優質清晰的通話服務，人臉辨識便捷超乎想像，CP值不容小覷。



中華電信獨家銷售，0元入手SUGAR T30，再享多重優惠好康



SUGAR T30自即日起於中華電信網路門市及全台服務據點獨家開賣，搭配大4G購機方案，月付599元，手機專案價0元(30個月租期)。凡購買SUGAR T30，盒裝內贈原廠清水套及保護貼，憑優惠條碼至指定活動網頁，即可享「SUGAR真無線藍芽耳機」超值加價購690元 (原價1,090元，數量有限售完為止)。欲了解更多關於SUGAR T30資訊請造訪SUGAR官網及粉絲團。





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