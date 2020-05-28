廣編／樂天市場12周年慶　24%再加碼回饋提振消費信心

根據經濟部4月份統計，疫情使民眾的消費管道由實體轉移至網路，推動Q1零售業網路銷售額年增19.1%；而多元數位管道領取、預購口罩，也提升了消費產業數位轉型的能量，消費者嘗試新興數位購物的體驗意願也提高了。登台正值12週年慶的台灣樂天市場則調查發現，網購管道吸收了實體通路的消費能量而呈現成長，舉例來說 ─ 今年1至5月站上會員使用點數兌換現金的比例明顯提高，會員兌換點數的幅度平均較往年同期提高了約65%，也反映了消費者對網購管道與點數回饋機制的接受度較過去更加強烈。





為此，樂天市場今宣布12周年慶將再加碼，即日起全站消費滿3,000元即享12%點數回饋，如搭配樂天信用卡則再享12%點數回饋，最高可達24%！除了要以高額優惠提振消費者信心以外，更針對3C家電、服飾兩大類熱門商品列出搶購攻略！





3C家電回饋高功能又多 除溼機、風扇最夯





樂天市場指出，對於「剁手黨」們而言，3C家電產品向來都是高額促銷檔期的熱門商品，除了高單價意味著更多的回饋以外，高實用性也讓它們成為最不怕「買了卻用不到」的產品之一。而在今年5月，用於應對潮濕梅雨季節的除溼機、空氣清淨機商品最為熱門；此外，專為6月酷暑準備的循環風扇也很適合利用本次優惠機會搶購；其中除溼機、空氣清淨機、風扇等三類品項在今年4月份的訂單數也較往年同期成長約30%，人氣之高不言而喻。舉例來說，如具備濾凈、乾燥、冷熱風等實用多功能的Dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06、與主打安靜、強風、節能、時尚美型等賣點的Bruno 復古智慧空氣循環扇都是3C產品中的必買好物。





經典款服飾熱度持續升溫 搭配折扣擄獲你的荷包





樂天市場同時表示，今年消費者購買服飾的品味較為保守，比起花俏的新款，更傾向於購買那些在價格上具有優勢的經典款 ─ 除了辨識度超高以外，也更具有百搭的優勢；從銷售數據來看，每次站上開跑促銷檔期時，帶有「經典款」關鍵字的服飾類商品的瀏覽量即會大幅增加35%，訂單數量也較一般「新款」商品高出20%。而在服飾類商品中，如男女都愛的經典鞋款全白Nike Air Force 1、Levis經典版型牛仔褲男款501 93復刻版等樣樣都是人見人愛、不退流行的經典款，在促銷檔期時下手準沒錯。





同時， 樂天市場也精選了全站Top 7超值得入手的人氣商品，讓廣大剁手黨們輕鬆血拚！





樂天市場精選全站Top 7超值得入手的人氣商品





Dyson三合一涼暖智慧空氣清淨機HP06：知名品牌Dyson的空氣清淨機歷來是站上的必買商品，具有可捕捉PM0.1有害物質的強大功能，加上淨化、暖風、涼風三合一功能，可說是絕對不會買錯的好東西！





HITACHI 日立 RD-12FQ 除濕機：主打高CP值的日立除濕機專門用於為室內維持低濕乾燥的環境，讓家裡在梅雨季節也能保持乾爽舒適！





Bruno 復古智慧空氣循環扇：日本知名家居品牌Bruno推出的智慧型空氣循環風扇，除了時尚古樸的外型外，風聲更只有超靜的11分貝，還可根據室內環境溫度高低自動調節風速，讓您享受舒適的自然風！





Panasonic 國際牌 F-BP25T 電風扇：Panasonic甫推出就引起關注的話題性名品，由於沒有扇葉，並不會產生積灰塵或弄傷家裡小朋友的困擾；而360° 旋轉的底座更實現了全方向送風，感受更加自然。





全白Nike Air Force 1：提到經典百搭的小白鞋系列時，全白Nike Air Force 1始終是不退流行的經典象徵，無論男女都是絕不會買錯的好鞋。





Levis 男款501 93復刻版：Levis經典的501版型採方正剪裁的直筒版型，經典排扣的設計保留了更濃厚的男人味，百搭造型加上親民價位讓它成為不可錯過的超人氣商品之一。





New Era NY棒球帽：經典NY棒球帽來自99年歷史的全美頂級制帽品牌New Era，廣受街頭文化及運動休閒潮人的追捧，堪稱帽子界的時尚坐標。



