廣編／戀愛助攻神手Omi破除交友障礙　終結母胎單身！

現代人平均結婚年齡不斷提升，30歲以上的單身者與時俱增，雖沒有社會壓力，心裡卻充滿不安全感。近年「母胎單身」成為熱門詞彙，意思是「從出生到現在都保持單身狀態」，一直沒有對象是因擇偶標準太高？忙於追求卓越的社會地位？還是交友圈太過狹隘？交友軟體Omi為剖析母單者的想法以及大眾對其的觀點，針對上千名用戶發布問卷調查，結果發現交友取決於心態而非環境，母單者不需擔心沒經驗成了交友阻礙，單純率真的特質反很吸引人。主打認真交友的Omi透過各項審核機制、Hashtag和Quiz功能協助用戶結束母單狀態。



母胎單身不是罪 錯在交友心態不對！



根據Omi調查數據顯示，在超過1,000名用戶作答的問卷中，超過一半的人為母胎單身，其中男生佔了近七成。沒交過男女朋友的原因很多種，而母胎單身者自認一直沒有對象的原因，第一名為不擅長聊天，時常聊到一半對方就消失，或根本不知道怎麼開啟話題。而第二、三名分別為自己不夠主動與害怕失敗，很多母單者缺乏自信，認為自己長相不優、身材不好、經濟條件不佳是造成過去告白被拒絕的主因之一，這些失敗經驗造成戀愛陰影，導致日後就算遇到喜歡的人會因害怕再次受傷而不敢主動，更有用戶回答：對方的不主動是造成自己至今母胎單身的原因。由非母單者的觀點證實：不夠積極表明心意和沒自信正是母胎單身的共同特質。愛情不是從天而降，真正的幸福是需要自己去追求的，否則將與愛情擦身而過。



人人曾是愛情初心者 兩相磨合才能找到相契的愛情頻率



與母胎單身者交往過的用戶分享，相處中較常遇到的問題是：比較不懂替對方著想、較為木訥，也有許多用戶認為每個人都是從母胎單身開始的，在前幾段感情中皆不免出現這樣的狀況，兩人藉由磨合找到最合宜的相處模式才是重要課題。當詢問起會不會在意另一半為母胎單身，近八成的人表示不在意，「鞋子都要穿過才知道合不合腳，人都是要經過相處才知道合不合適」、「就像找第一份工作跟你說要工作經驗一樣白痴」，個性才是影響長遠走下去的關鍵。母單者呆萌、單純的特質反而具有致命吸引力，有些人認為可以帶領另一半「展開一趟全新旅程」，共同學習成長是一件很棒的事，亦有人提到「初戀總是最美好」，若能成為對方第一個戀人會備感榮幸。Omi用戶皆擁有開闊的心胸，多數認為：「喜歡一個人就是喜歡，跟他過去沒什麼關係」，願意接納並欣賞獨一無二的個體，在愛情中相互切磋、進步。



擇偶條件由Omi嚴格把關 助母單者快速找到真心伴侶



在事事講求快狠準的現今，挑選對象時，七成以上用戶表示外型是決定進一步交流與否的關鍵之一。即使天生樣貌無法改變，將自己梳理乾淨，讓人看起來舒服，代表對彼此的尊重。若要維持長期穩定關係，善解人意、擁有共同興趣、有想法是必備特質。



選對交友軟體可以避免缺乏戀愛經驗的母單者落入愛情騙局中，主打認真交友的交友軟體Omi，有嚴格的照片篩選機制，屏蔽模糊不清、遮蔽半張臉、過於浮誇特效等大頭照，讓用戶看清面貌再右滑喜歡。用戶可以在「關於我」形塑獨特的個人風格，藉由Hashtag標註興趣、愛好與生活經驗，單身者更容易找到志同道合的伴。



此外，女性用戶可以開啟Quiz功能，聊天前藉由系統隨機的3個問題了解對方的想法，涵蓋範圍從日常生活習慣、偏好到情境題，例如：「在感情中做過最對不起對方的事？」、「如果見面時我的模樣看起來和照片不一樣，你會怎麼做？」、「哪裡是你理想中的渡假勝地？」。除在開始聊天前即可初步確認對方的價值觀和自己合不合外，更能以問答內容開啟話題，解決了母單者不擅長聊天的痛點。



母單者不須感到自卑，也毋須對自己不自信，好好充實內涵，勇敢踏出第一步，在Omi上找到適合的對象。



