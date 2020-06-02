廣編／六月結婚潮漸熱　新房「綠裝修認證」三大注意事項

六月的結婚潮又將來臨，好不容易疫情漸漸趨緩，各大飯店到年底也都訂好訂滿。說到新人結婚，那可是現代人人生三大件事：考試、結婚生子、入厝。其中婚後最重要大事恐怕是入厝=新房裝修一事了。許多新人是首次購屋，房子裝修也是第一次接觸。然而，千萬別認為找到設計師、全部交給設計師就行了，畢竟這不僅是安身立命的新家，更是未來下一代健康成長的環境，不可不慎。以下就提供新房的裝修三大重點注意事項「一搜集二需求三溝通」：一、蒐集資料：喜歡的風格建議可以找一些參考圖，連不喜歡的都提供，讓設計師完整清楚喜好(當然啊，在前期就要與隊友溝通清楚，避免因裝修彼此吵架可就划不來了！) 二、需求：詳細整理並條列出家庭成員所有需求，包括生活上的需求、風格需求及未來需求等等，例如太太是蜈蚣、鞋子很多，則鞋櫃空間要做很大；有生寶寶的計畫，則可預留未來寶寶空間或是規畫多功能式活用空間。三、溝通：與設計師清楚完整溝通生活習慣，讓設計師給予符合生活習慣的人性規畫，例如不喜歡起床關燈，則可在床頭加裝電源開關等等。建材環境安全最容易被忽略 透過綠裝修認證獲得安心建材的安全在裝修過程中反而是容易讓人忽略的地方，當心建材若使用不當，很可能室內環境的空氣品質檢驗毒性超標，長期居住對健康有很大的影響。所幸台灣現在有綠裝修認證可做把關。去年「台灣綠裝修發展協會」成立的「GD綠裝修認證」（Green Design）是一個室內空間裝修的安全規範及檢驗認證；從材料源頭控管與空氣動線管理兩大範疇著手，程以環保署訂定的室內空氣品質為標準，並透過公正的第三方以完善認證機制與檢驗後的使用說明書，務求在密閉空間內達到環保署空氣環境的安全要求，杜絕房屋建材中各種有害物質，打造一個能安心呼吸的健康環境。如何監督綠裝修 讓下一代健康長大現代人裝修講究風水，綠裝修其實就是一種「現代裝修風水學」，它匯聚了傳統先人的智慧，把陽宅風水轉化成數據，透過科學標準數據認證，保障居住環境的健康。雲司國際設計總監同時也取得綠設計師執照的周言叡表示：「綠裝修」囊括範圍很廣，他最推薦是從室內空氣品質來做重點規劃，可解決現在許多孩童困擾的過敏問題；例如全熱交換機系統，可排出室內熱空氣，並透過空氣濾淨器引進戶外空氣，讓室內外的空氣對流，杜絕PM2.5、保持空氣乾淨，調節室內溫度。至於要如何監督綠裝修，周言叡表示，在裝修過程配合GD綠裝修的「三期四階五把關」認證與監督程序，「三期」是從前期設計師圖面的設計、建材選用及通風路徑的規畫；中期則是施工中的第一階段檢測，檢視各項安全數據，以及選用的材料與實際使用是否相符；後期則是完工後請第三方SGS做檢測，例如甲醛及各種有機揮發物等，皆要能達到環保署的室內標準後出示檢測報告，全程為客戶把關、確保安全。至於其他四階五把關的詳細內容，將會在6月6日下午兩點台灣綠裝修發展協會舉辦的「安心居所-裝修把關不卡關」健康裝修免費公益講座中，做完整說明，並邀請到綠設計師周言叡主講。