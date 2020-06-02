廣編／六月結婚潮漸熱　新房「綠裝修認證」三大注意事項

六月的結婚潮又將來臨，好不容易疫情漸漸趨緩，各大飯店到年底也都訂好訂滿。說到新人結婚，那可是現代人人生三大件事：考試、結婚生子、入厝。其中婚後最重要大事恐怕是入厝=新房裝修一事了。許多新人是首次購屋，房子裝修也是第一次接觸。然而，千萬別認為找到設計師、全部交給設計師就行了，畢竟這不僅是安身立命的新家，更是未來下一代健康成長的環境，不可不慎。以下就提供新房的裝修三大重點注意事項「一搜集二需求三溝通」：一、蒐集資料：喜歡的風格建議可以找一些參考圖，連不喜歡的都提供，讓設計師完整清楚喜好(當然啊，在前期就要與隊友溝通清楚，避免因裝修彼此吵架可就划不來了！) 二、需求：詳細整理並條列出家庭成員所有需求，包括生活上的需求、風格需求及未來需求等等，例如太太是蜈蚣、鞋子很多，則鞋櫃空間要做很大；有生寶寶的計畫，則可預留未來寶寶空間或是規畫多功能式活用空間。三、溝通：與設計師清楚完整溝通生活習慣，讓設計師給予符合生活習慣的人性規畫，例如不喜歡起床關燈，則可在床頭加裝電源開關等等。
建材環境安全最容易被忽略 透過綠裝修認證獲得安心
建材的安全在裝修過程中反而是容易讓人忽略的地方，當心建材若使用不當，很可能室內環境的空氣品質檢驗毒性超標，長期居住對健康有很大的影響。所幸台灣現在有綠裝修認證可做把關。去年「台灣綠裝修發展協會」成立的「GD綠裝修認證」（Green Design）是一個室內空間裝修的安全規範及檢驗認證；從材料源頭控管與空氣動線管理兩大範疇著手，程以環保署訂定的室內空氣品質為標準，並透過公正的第三方以完善認證機制與檢驗後的使用說明書，務求在密閉空間內達到環保署空氣環境的安全要求，杜絕房屋建材中各種有害物質，打造一個能安心呼吸的健康環境。
如何監督綠裝修 讓下一代健康長大
現代人裝修講究風水，綠裝修其實就是一種「現代裝修風水學」，它匯聚了傳統先人的智慧，把陽宅風水轉化成數據，透過科學標準數據認證，保障居住環境的健康。雲司國際設計總監同時也取得綠設計師執照的周言叡表示：「綠裝修」囊括範圍很廣，他最推薦是從室內空氣品質來做重點規劃，可解決現在許多孩童困擾的過敏問題；例如全熱交換機系統，可排出室內熱空氣，並透過空氣濾淨器引進戶外空氣，讓室內外的空氣對流，杜絕PM2.5、保持空氣乾淨，調節室內溫度。至於要如何監督綠裝修，周言叡表示，在裝修過程配合GD綠裝修的「三期四階五把關」認證與監督程序，「三期」是從前期設計師圖面的設計、建材選用及通風路徑的規畫；中期則是施工中的第一階段檢測，檢視各項安全數據，以及選用的材料與實際使用是否相符；後期則是完工後請第三方SGS做檢測，例如甲醛及各種有機揮發物等，皆要能達到環保署的室內標準後出示檢測報告，全程為客戶把關、確保安全。至於其他四階五把關的詳細內容，將會在6月6日下午兩點台灣綠裝修發展協會舉辦的「安心居所-裝修把關不卡關」健康裝修免費公益講座中，做完整說明，並邀請到綠設計師周言叡主講。