廣編／Let’s Talk 2.0強勢回歸　徵件召集令發布中

來了！「Let’s Talk」又擱來了，這次更升級，以2.0面貌強勢回歸！用青年的力量參與政府決策的機會就在眼前，還有機會獲得9萬元策論獎勵金，青年趕緊「讚」出來。





為落實開放政府精神，並回應青年關心公共事務的需求和期待，今年教育部青年發展署將「Let’s Talk」升級為2.0版，從討論主題設定即開始邀請青年朋友一同參與，並以聯合國永續發展目標SDGs為基礎，調查臺灣青年關注的議題面向，讓「Let’s Talk」討論的議題更接地氣，最後以「城鄉教育資源差距」及「合理勞動條件與權益」為討論主題。





關心青年事務的行政院政務委員唐鳳也力推參與「Let’s Talk」，她以詩人李歐納‧柯恩(Leonard Cohen)的歌詞：「萬事萬物都有缺口，缺口就是光的入口」，鼓勵青年打開缺口，並與更多人共享、共同感受缺口的不完整、不完美，進而經由大家的努力讓這個缺口變成光的入口，看到一個對大家都好的未來。而青年署推動辦理的「Let’s Talk」，正是讓青年們從自我的觀察角度發現問題，進而發起議題討論，指出社會問題所在。



只要你是18-35歲的青年並關注教育或是勞動面向的問題，快相揪3-5位志同道合的青年夥伴一起熱血參與，將鍵盤前的正義化為行動的力量，還有機會獲得最高新臺幣9萬元的策論獎勵金。改變的關鍵時刻就在眼前，提案期間至6月30日止，心動請速速報名刻不容緩，想知道更多議題資訊可至教育部青年發展署網站查閱相關訊息。



