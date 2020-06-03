廣編／不動產經紀業首創　住商機構幸福列車啟航

為鼓勵表現優異同仁，不動產經紀業每年舉辦全國性年會活動來彰顯榮耀，但今年因新冠肺炎防疫，業者們普遍停辦大型活動，不過住商機構為了讓加盟店及同仁依然擁有榮耀舞台，在防疫規範內首創行動頒獎列車，全台總計1105個獎項，以2台車全台巡迴82天次，把幸福及掌聲送達得獎之各分店。住商機構董事長吳耀焜指出，身為國內最資深的不動產經紀業加盟品牌，不僅追求精益求精，一向也努力創造出更好的方案突破困難，幸福列車是榮耀與抗疫中求取平衡，讓第一線同仁感受總部溫暖與支持的創意展現，感謝所有夥伴共同創造這次前所未有的體驗。





幸福快遞，全台上千獎座



總部每年都為前一年表現優異的同仁塑造榮耀舞台，去年獎項共達1105項，其中共有30位優秀同仁獲得千萬經紀人榮譽，年增幅達七成，戰績卓越，住商機構總經理陳錫琮指出，住商機構擁有40年的歷史，住商不動產及大家房屋雙品牌全台共有550間加盟店，總部為提供加盟店多元的支援，及致力於提供第一線業務同仁更具效率的工具及方法而努力，2019年全台市場交易量為成長6.7%，住商機構中的住商不動產成交件數增加24%，業績增加34%；大家房屋成交件數成長47%，業績增加36%，成就傲視同業。



幸福首站，加盟1/4世紀的情誼





除了績效展現亮眼外，住商機構總部愛與德的企業文化，以及夥伴關係的經營哲學，更讓分店的加盟年資傲視群倫。30年以上的加盟年資有5家，20~30加盟年資占比6%、15~20年佔比5 %，10~15年佔比12%，整體有5成以上的經營超過5年的加盟店。而此次幸福專車獎勵的首站來到一間年資四分之一世紀的住商淡水竹圍捷運加盟店，誠屬難能可貴，住商機構董事長更親自蒞臨頒發磐石獎，表達總部滿滿的感謝。吳耀焜表示，住商機構多年秉持以仁為本，以德為先的中心思想，以其為經營哲學與各加盟店串起友愛關係，並首創導入弟子規，提升同仁服務品質，以期共榮共好，為不動產經紀業及社會共盡心力。



