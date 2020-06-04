廣編／首例全台戶外智慧停車導引　南投服務區獲國際認證

以往每逢週末或連續假期時，高速公路服務區停車量湧現，常見民眾總在停車處不斷繞行找車位，耗費時間與油錢，或者用餐歇息後忘了車子停在哪裏，交通部高速公路局中區養護工程分局 (簡稱高公局中分局)為了體貼民眾停車需要，率先建置智慧停車導引系統，以引導民眾快速停車，增進服務區車流運行效率，更提供尋車功能，貼近民眾需求。





南投服務區智慧停車導引服務系統驗證測試歷時 1.5 個月完成查核認證，德國萊因針對車流的影像車牌辨識、eTag 偵測、車位計數監控、軟硬體功能性、及協尋車輛等需求執行 42 項實車測試及驗證，確認符合專案規範，並於 5 月 14 日發出符合性證書，由高公局中分局分局長彭煥儒、德國萊因交通運輸服務副總經理吳孝先等雙方代表出席授證儀式。





智慧停車導引服務系統建置目的在於為服務區的車主提供更快速且即時的停車和尋車服務。與傳統服務區相比，南投服務區的智慧停車管理系統不僅可以監測車流量，還可以根據停車場的使用情況採取即時分流及假期調撥服務，導引車輛停在合適的分區，避免用路人過度集中停在賣場區附近造成紅線違規停車，或找車位時造成分區路口壅塞。





以停車場設備建置而言，戶外智慧停車導引系統比室內導引系統 (如百貨公司或大樓地下停車場) 的設計更具挑戰性，戶外智慧導引更需考量天候、環境測試、訊號傳輸、車牌是否反光影響監測等情況，因此南投服務區智慧停車導引系統的整合應用，可說是全台戶外智慧停車導引的首例。





高公局中分局將南投服務區打造為高速公路上的一座大型戶外智慧停車導引場域，在上線營運前，為確保日後持續正確運作，特別導入第三方國際認證單位進行驗證，透過德國萊因的獨立驗證與認證 (IV &V) 規劃，使系統能更符合實際使用情境。 而結合停車導引與管理、車流統計及車輛協尋的設計，從入口到出口可讓民眾停車更快速安心，萬一忘了車子停在哪裏，只要透過服務區內的路況查詢機輸入車牌號碼，就能顯示車子停放區位。





此外，南投服務區的設計也融入在地特色，特別加入紫斑蝶與貓頭鷹的意象設計，未來高公局中分局將持續針對智慧停車導引系統之功能性、安全性與正確性持續監控與精進，藉以提升整體車流效益與服務區使用滿意度。



