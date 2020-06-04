廣編／中信反毒基金會　為多元處遇方案提建言

▲中信反毒基金會與臺師大共同成立「中信成癮政策研究中心」，今（3）日由中信反毒基金會董事長辜仲諒（左四）、臺師大校長吳正己（右四）、行政院政務委員羅秉成（左三）、法務部長蔡清祥（右三）、教育部次長林騰蛟（右二）、衛福部司長諶立中（左一）等人共同進行揭牌儀式。 (圖/中國信託提供)

國內毒癮犯再犯率居高不下！根據法務部最新統計，臺灣近10年來毒癮再犯機率高達36.6%。為有效解決毒品戒癮問題，中國信託反毒教育基金會（簡稱「中信反毒基金會」）今（3）日與國立臺灣師範大學共同成立「中國信託成癮防制暨政策研究中心」（簡稱「中信成癮政策研究中心」），未來將協助公部門研擬更完善的毒品防制與多元處遇策略，降低毒癮犯再犯率，進而協助他們順利回歸社會。





回顧臺灣「毒品危害防制條例」實施以來，雖然細部政策不斷更新，但基本上仍維持「刑罰為主、戒癮為輔」的處理方式。根據法務部109年度毒品案件統計報告指出，臺灣毒品查獲量創下10年來新高，累計10年來因毒品案判刑人數高達27.8萬人，平均再犯率36.6%，毒癮問題能否靠監獄教化獨立解決，近年來持續引發討論。





鑒於毒品濫用造成社會治安問題，104年辜仲諒成立中信反毒基金會，致力推動反毒教育，今年正式邁入第5年，今日更與臺師大攜手成立「中信成癮政策研究中心」，結合學術界及公私部門力量，推動社區多元處遇方案，提供政府相關部會在政策擬定上更多的實證參考，有效解決毒品戒癮問題。尤其正值防疫期間，毒品防制更不能出現破口，中心成立也獲得行政團隊包括法務部、教育部及衛福部充分支持，亦高度肯定這次結合企業與學術界的合作模式。





當天揭牌儀式出席貴賓包括：行政院政務委員羅秉成、法務部部長蔡清祥、教育部次長林騰蛟、衛生福利部心口司司長諶立中、臺北地檢署檢察長周章欽、新北士林地檢署檢察長朱家崎、中信反毒基金會董事長辜仲諒、董事陳國世、中國信託商業銀行行政總管理處總處長高人傑，以及臺師大校長吳正己、副校長宋曜廷及李思賢教授等人，共同宣示這次的跨領域合作，一起打造多元處遇與健全社會安全網的決心。





中信反毒基金會董事長辜仲諒致詞時表示，各國政府為遏止COVID-19進行海陸空邊境管制，造成毒品供應中斷，藥癮者反而求助更危險的新興毒品，或是使用美沙冬替代治療法者，不便進入醫院反而尋找替代品，恐將造成毒品防制破口等等，都是相關單位值得思考的。這兩年，中信反毒基金會連續舉辦「毒品法庭暨多元處遇方案」國際研討會，提供平台作為國內毒品政策的參考，希望藉由中心的建立，能協助司法建制更完善的社區多元處遇模式、培育相關人才，提供毒品防制的政策建言。





行政院政務委員羅秉成表示，「中信成癮政策研究中心」的成立，正好呼應總統蔡英文的「新世代反毒策略行動綱領」及毒品危害防制條例修訂後的多元處遇概念，他強調，戒癮治療需要民間團體支援，也需要產學合作一起成行，這正是整個反毒資源佈建裡很重要的一塊版圖。此外，法務部長蔡清祥則肯定「毒品法庭暨多元處遇方案」國際研討會連續兩年舉辦帶來的成效，期待「中信成癮政策研究中心」成立後，能提出更多毒品防治政策上的建議。





去年「毒品危害防制條例」修正案通過，吸毒者起訴後，處遇模式更多元化，兼顧矯治而非單純處罰，幫助情節輕微的毒品犯徹底擺脫毒品危害。然而現行緩起訴制度，還無法依毒品使用類型及嚴重程度給予相對應的處遇，所以部分毒品犯緩起訴被撤銷後，落入再犯風險。成癮防制暨政策研究中心主任李思賢教授表示，中心未來將以推動需求分流、多元設置社區處遇暨復歸方案為核心，同時傾聽專家意見，開展嚴謹實證研究，以科學化的實證數據與模式提出相關成癮防制建議，同時將設立相關教育培訓，培育成癮防制人才，完善社會安全網。



