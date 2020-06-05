廣編／遠百端午「粽」頭戲　徐雪芳總經理嚴選試吃名粽

盼到吃粽的端午佳節，「兩岸羅衣破暈香，銀釵照日如霜刃。鼓聲三下紅旗開，兩龍躍出浮水來。」的龍舟揮汗競技固然精彩，但更多人思思念念的還是中國人兩千多年前留下來品嘗米香餡濃粽子的美味傳統。許多家庭農曆五月五日端午節對少不了要吃粽子，此時就是星級飯店主廚、傳統老店掌櫃在端午前夕大展身手的時候了！各式的珍貴餡料、美味提鮮、混搭創意，甚至是提出更加養生的想法……，都能讓饕客口水直流，從聞香氣到品美味，還有講究的包裝，可說是五感全開、大呼享受。由遠東百貨徐雪芳總經理領軍嚴選的粽子，用料精緻、風味出眾，2020年名粽珍貴海味、養生拚戰，各擅勝場經典耀眼，連法式創意粽都來搶客，光看每個都想嘗嘗呀！拒絕選擇困難症，遠百推薦給吃貨們的名粽，都能讓大家度過吃得開心又健康的端午佳節。名粽大軍遠百獨家香格里拉台北遠東國際大飯店/端午美粽禮袋端粽傳情，盡享海陸、甜粽翹楚，香宮和上海醉月樓齊獻端午美粽，創意與經典一袋在手，美味又食尚。端午美粽禮袋有上海火腿粢飯干貝肉粽、黑松露北菇竹笙牛肚菌粽、五福粽、紫米奶黃粽2顆。端午美粽禮袋1袋5入建議售價1,188元，保存方式：冷凍45天。香格里拉台南遠東國際大飯店/ FED府城極品粽禮袋六月府城粽飄香，香格里拉台南遠東國際大飯店向經典致敬，推出新舊兼容、創新卻不失傳統的南部粽組盒，搭配外型清新時尚的保溫禮袋，主廚特別創新開發用料澎派考究的極品「龍蝦海鮮粽」，以龍蝦、烏參、小珠貝等珍饈食材慢燉細熬，鮮美與海味碰撞產生令人垂涎的好滋味；「和牛伍寶粽」精選美國牛以燉滷手法細火慢燉、搭上花生、鹹蛋黃等食材，呈現令人垂涎的鮮美好滋味。《1.牛三寶粽American Beef Rice Dumpling》每顆重約400±12公克，用牛大骨為湯底燉滷牛肋條、牛肚、牛筋、牛腱熬煮8小時至軟嫩入味，滋味獨特。《2.台式佛跳牆粽Buddha’s Casserole Rice Dumpling》每顆重約300±9公克，精選龍蝦、烏參、青衣魚、珠貝、花枝、 魷魚等食材，精華與香氣完全融入糯米，一整顆粽子都是滿滿的海鮮味。《3.龍蝦海鮮粽Seafood and Lobster Rice Dumpling》每顆重約400±12公克，醉月樓特製佛跳牆，將燉煮過之特選食材，放入將精燉過後之湯頭拌入之米飯中，並加入臘腸，提升粽子之香氣。FED府城極品粽禮袋1袋3入建議售價1,200元，保存方式：冷凍60天。台北寒舍艾美酒店/燕窩紅藜椰黃粽寒舍食譜主廚嚴選豐富食材，結合極致刀工與別出心裁的細膩盤飾，演繹品味精湛的中國美食，發掘前所未見的味蕾驚喜。燕窩紅藜椰黃粽透著椰香的紅藜麥及圓糯米，裹藏燕窩與鹹蛋黃內餡形成絕妙上品。燕窩紅藜椰黃粽6入建議售價1,242元，保存期限：冷凍30天。蔬心坊/花生香菇素粽系出台北市南門市場，以「蔬」福美味、簡單舒「心」為出發點，堅持純手工製作，不添加防腐劑、人工香料，用簡單的料理呈現食材天然風味給消費者。花生香菇素粽選用台灣優質糯米，口感軟黏而有彈性，配上鬆軟綿細的板栗仁與台灣花生，加上香菇和豆輪的香氣，吃素食也能享受美味。花生香菇素粽每顆重約160公克，6入建議售價468元，保存期限：冷凍6個月。Âme漫饗/法式創意粽真食，無需掩飾，如果法國人有端午節，他們拿什麼餵鮫龍救屈原？讓Âme阿布主廚的創意想像料理揭開謎底！Âme普羅旺斯鑲透抽佐味增奶油醬，以普羅旺斯鑲填手法製作與眾不同的法式端陽粽，嚴選手工鹹蛋黃文火製成金沙醬，爆香東港櫻花蝦及台產香菇，與海味白酒燉飯融合後再鑲填到澎湖透抽中，送進烤爐把透抽的香氣帶出來，外層包裹青綠蔬菜佐京都味增奶油醬，這是阿布主廚以法式鑲填手法融合台灣食材，重新演繹的法版端陽粽，普羅旺斯端午風味真食誠現。漫饗廚心獨具法式端陽美饌內含普羅旺斯釀透抽佐味增奶油醬2份、地中海香辣鮮蝦番茄清湯2份，二人份建議售價2,000元、特價1,800元，保存期限：冷凍60天。伴手好禮林聰明沙鍋菜魚頭禮盒位於嘉義市鬧區林聰明小吃店是一間擁有60年歷史的三代老店，文化路夜市旁的巷弄小吃，店內的招牌沙鍋魚頭，因濃郁的大骨高湯，獨特口味湯頭及新鮮食材，成為當地的人氣小吃。獲Netflix拍攝世界小吃紀錄片，推薦必吃美食。林聰明沙鍋菜魚頭禮盒內含沙鍋菜1包+大鰱魚頭半面建議售價700元，保存期限：冷凍30天。和生御品/金磚綠豆黃創辦人陳昌和先生自幼跟隨清宮御用點心師傅王福學習，學成百餘種道地美味的點心並四處品嘗美食投入點心的研發，講求健康與美味並存，將過去皇宮內才能品嘗的點心傳於民間。招牌點心金磚綠豆黃，精選金黃原色綠豆仁，拌入特調配方，濃郁豆香與奶香，入口即化口感綿密。有原味、棗泥、蓮蓉、芝麻、核仁、紅豆多種口味。金磚綠豆黃每個重約30公克，15入建議售價480元，保存期限：冷凍30天、冷藏10天。佳節獻禮大方送遠百端午佳節名粽預購從即日起到2020年6月28日專刊好禮再贈送：購買端午節專刊商品，持HAPPY GO卡過卡單筆滿888元以上，即可憑消費發票至全台11家分店贈品處兌換100元美食餐飲抵用券乙張。兩兩成雙享折扣：購買本專刊商品兩件以上可享95折優惠。特定商品除外。防疫好貼心服務：因應新型冠狀病毒肺炎疫情，凡來電訂購本專刊商品，並與專櫃人員預約，即可享有開車取件服務。取件地點請洽詢各店。免費宅配真方便：購買本專刊商品，持HAPPY GO卡過卡單筆滿3,000元以上，即可享有免費宅配服務。蛋糕類商品除外。