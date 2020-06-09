廣編／台灣石材業閃亮之星　張兆洋領維閣實業站世界頂端

台灣許多產業在世界經濟市場占有舉足輕重的地位，特別是全球的石材市場前 10 名品牌的維閣實業， 90%以上的產品出口到美國、加拿大、澳洲、香港等地，以優異品質深受客戶好評，被譽為台灣之光; 這家位於台灣後山花蓮的石材集團，是由董事長張兆洋親自帶領走遍世界各地礦場，打造出世界級超高樓創新工法的領導廠商。維閣實業主要銷售的天然石材種類為花崗岩與大理石，花崗岩得天獨厚的物理特性加上美麗的花紋使它成為建築的上好材料，質地堅硬緻密、強度高、抗風化、耐腐蝕、耐磨損、吸水性低，素有「岩石之王」的稱號;成立逾 20 年的維閣實業每年自世界各地進口 200 餘種的大理石及花崗石原石，以巴 西、印度、美國、南非、大陸、中東、北歐等地為主要採購地區。董事長張兆洋親自帶著員工到世界各國的礦區現場勘查，為了找到優良的礦區，他幾乎踏遍埃及沙漠、伊拉克與土耳其的偏遠山區，也探訪許多未經開發的原始雨林，維閣實業的每一顆石頭，張兆洋因親自參與礦場勘察及碰檢驗採購，他都可以如數家珍般講出一個個精彩的故事。除了天然石材外，更值得一提的是，維閣實業為台灣第一家設立人造石英石工廠的公司。人造石英石為一種新興建材，因其硬度高、耐用、耐磨、抗強酸、抗強鹼及防火等特性，為國內外目前被廣泛使用的裝修材料。董事長張兆洋從歐洲引進專業設備與先進技術，生產的人造石英石尺寸(350cm x 200cm)是全世界最大的。此外，他利用對天然石材的了解，首創使用機器手臂繪製紋路，讓維閣實業出產的人造石英石紋路獨特且仿真，質感與天然石材非常相似。此外，維閣所生產的人造石英石也通過了 Green Guard Gold、Green Guard 及 NSF 等多項認證，品質有保障，消費者也可用得安心。也因多年來累積的市場優勢，維閣實業在人造石英石領域中，也持續穩固領導者的地位。維閣實業本著「顧客至上、品質第一」的精神，仍不斷的向各地繼續拓展業務，期以最精緻耀眼的石材在國際舞台佔有一席之地，成為世界石材領域之領導者，開創未來永續經營，董事長張兆洋認為「好，還要更好。」，他會將好的材料介紹給更多人瞭解，這也是維閣的使命也是持續努力的目標。