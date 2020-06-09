廣編／狗狗抓不停怎麼辦？水解蛋白Omega-3增加皮膚保護

常常會看到狗狗舔啃、抓不停，還可能抓到脫皮、流血，讓毛爸媽看了很心疼。根據統計，「皮膚問題」是毛爸媽最常帶狗狗到動物醫院看診的原因。有鑒於此，全台唯一與獸醫師合作的寵物知識平台PetTalk：說寵物特別舉辦了一個「皮膚保健飼料試吃評比」的活動：嚴選出市面上5款針對皮膚保健的飼料品牌，邀請5位家中狗狗各有不同皮膚問題的飼主，進行兩個月的「矇眼試吃」（在不知道是什麼品牌的狀況下，能得到更真實、公正的感想和回饋），並將最後試吃結果製作成簡易表格，提供給毛爸媽們參考，一起來看看究竟哪款飼料能真正達到低敏效果！狗狗如果出現過度抓癢、舔啃、乾燥脫屑，或是過度掉毛等，想從營養方面改善體質，建議可補充Omega-3、Omega-6等不飽和脂肪酸，已被研究證實添加在飲食中，可以達到減緩發炎的效果，並促進皮毛的修復與健康。此外，選擇同時含有優質胺基酸及維生素（抗氧化物）的食物也是重點，由於胺基酸可以幫助受損皮膚的修復，讓毛髮生長更快、結實，但皮膚在修復的過程中會消耗許多維生素，若沒有足夠的維生素，即使補充再多的胺基酸，也無法順利修復皮膚，所以這兩者是相輔相成、缺一不可的。其實有很多飼主並不清楚「食物中的過敏原在哪？」，跟人類一樣，每隻狗狗會過敏的成分不一樣，而有約90%的食物過敏原是來自食物中的蛋白質。蛋白質不只存在於肉類，也存在在植物中，所以如果想藉由食物來改善狗狗的皮膚問題，關鍵成分其實是「蛋白質」；對高過敏風險的狗狗來說，透過水解技術把大分子蛋白質分解成多個小分子胺基酸的「水解蛋白」，有助於降低誘發過敏的機會。總體來說，造成狗狗的皮膚問題的原因眾多，食物、環境、壓力、生活習慣都可能影響皮膚健康；當發現狗狗有皮膚問題時，也能透過多種方法來照護，如洗澡、曬太陽、梳毛等。不過更重要的是注意該攝取的營養是否都有幫毛孩補充到，並調整營養補充計畫，讓狗狗能減少搔抓、舔啃的情形，相信狗狗也會過得更健康、更快樂！

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