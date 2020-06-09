廣編／彩家科技推出3D WALK城市慢跑鞋讓跑者更舒適

成立於2015年4月的彩家科技，是擁有化工與機械背景的年輕團隊，他們從3D列印耗材起家，不管3D列印機台開發、3D列印商品設計、3D列印教育規劃，到目前已開發多項新技術，其中包含領先全球的環保補充包。





本次推出的「3D WALK」3D列印城市慢跑鞋，承襲了彩家科技一貫的優勢，研發出適合每個人腳型3D列印鞋墊。為什麼要用3D列印呢？每個人腳都不一樣，應該要有適合自己的鞋子，而鞋墊又是最貼近腳的物件之一，3D 列印具客製化特性，彈性的製程方式調整、彈性的圖檔外觀繪製，未來我們將走向客製化鞋款的方向，目前 3D WALK™ 代表著一個里程碑，一個我們將3D列印成功融和鞋業的里程碑。





這雙 3D WALK™，主打 3D 列印、一體成形的鞋底，在鞋大底及中底一體成形的設計下，做到了前腳掌的支撐效果、後腳跟的柔軟感受， 是鞋業及科技業的一大突破！3D WALK™搭配飛織鞋面，透氣舒適，特殊網孔編織法，功能與外觀一次到位，鞋墊採用足弓支撑减震運動鞋垫，腳跟處有支撐、腳掌處有墊片緩震、後跟更是有環狀保護，讓你活動更安全。在鞋形方面，特別設計亞洲人腳形，寬腳板、高腳背，更適合亞洲人穿。相信未來將對專業跑者或者個人運動，都提供了既舒適又環保的新選擇。



為了讓國人瞭解這項創新產品，彩家科技特別於6月6日、6月7日兩天在華山1914文創園區忠孝三角廣場舉辦了體驗會活動。活動過程讓體驗者穿上 3D WALK™，進行一系列不同路況的感受，分別是跑道、石子路、跳格子，分別可以感受奔跑時的回饋、不平路段的穩定、跳格子的向上彈性與向下吸震，讓民眾充分瞭解3D列印鞋的好處。此外，活動還設計了一連串的表演、問卷贈禮等活動，現場反應熱絡。



