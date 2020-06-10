廣編／國家建築首獎肯定　昕樂章眼見為真

獲金質首獎，國家級的好宅



國家建築金質獎，台灣最具公信力的建築評比，亦是建商競逐的最高榮譽。每年參賽作品眾多，能夠脫穎而出的建築往往被奉為典範成為市場矚目焦點。由亞昕國際開發（上櫃股票代號：5213）傾力擘造的【亞昕昕樂章】在第19屆國家建築金質獎擊敗勁敵，一舉奪得全國首獎，品質榮獲各界肯定。【亞昕昕樂章】坐落林口文化三路1100坪壯闊大境，毗鄰昕境廣場國賓影城以及8000坪扶輪公園，家樂福、三井Outlet、康橋國際學校、伯大尼美國學校、亞昕福朋喜來登酒店也都不遠，地利傲人。交通方面，機捷A9站散步就到，3站迅抵機場第一航廈、可前進桃園高鐵，也可一線直通台北車站，無論出入國門或暢遊雙北都是逍遙自在。



高層地標，獨棟泳池飯店會所



【亞昕昕樂章】以六星級度假飯店為範本，全棟由外而內氣派非凡：樓高29層拔地而起的擎天氣勢，成就新一代地標，登高望遠，大台北萬家燈火盡收眼底，無價景觀一如畫作；獨棟休閒會館亦極盡奢華，超大禮賓門廳、空中陽光泳池、甦活吧台、書信小集……每一處都令人驚豔。除此之外，建材工法超越同級豪邸，包括一筆箍預鑄耐震工法、15項防水工序、節能中空玻璃、雨水回收系統、能量活水生成器，結合種種貼心設計，如：特製寬幅玄關門、無障礙門檻、室內走道加寬、戶戶邊間、前後陽台等等，讓主人住得安全又舒適。



未來坎城，吸聚全球鎂光燈



氣候宜人、規劃完善、綠覆率高、就業機會日增、雙語外僑學校雲集…林口過去十年坐擁「宜居城市」美譽，近年來，在行政園區、機場捷運、環球購物中心、三井Outlet、長庚樂活圈等利多加持下，更鞏固其移民首選的寶座。展望未來，林口的發展藍圖業已成形──「新北影視城」第一期旗艦區吸引TVBS、民視進駐，第二期媒體園區日前完成招商，包括日本三井加碼投資大型Outlet、東森國際建置集團總部以及三立影城策畫台灣首座專業Studio park，第三期影視支援服務區則將進行工一市地重劃，提供高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業生根之地，一旦影視城三大拼圖到位，林口將正式以「台灣坎城」之姿躍登世界舞台。買房跟著建設走，【亞昕昕樂章】是林口下一波躍進的見證者，敬請把握機會及時入主！





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