廣編／日本清潔專家Switle強勢登台　居家質感再升級

六月正值梅雨季強烈襲來，天氣悶熱多雨，家中清潔與空氣品質的把關更是時刻不能馬虎。專業家電代理商嘉儀企業在地深耕台灣50餘年，貼心提醒民眾於換季及疫情逐漸穩定趨緩之際，對於居家環境打掃及密閉冷氣房內的空間潔淨仍需持續不鬆懈，致力維護一家人的健康！



為此，嘉儀企業引進來自日本的清潔專家品牌Switle，富有高質感美學的外觀設計，同時秉持「科技創造生活之美」的信念，期望為民眾打造真正給生活帶來便利的獨特性商品。Switle全新V11智慧自動塵感無線吸塵器不同於一般市面上產品，主打可更換式電池，大幅降低民眾打掃過程中因電力不足而被迫中斷的困擾；搭載最新智能塵感技術，以光感偵測灰塵顆粒大小、自動調節吸力。Switle V11以建議售價僅NT$11,800強勢登台，更內含專業UV殺菌塵蟎刷等豪華大全配吸頭組，一機多用、高性價比滿足大眾對環境整潔的高訴求，讓消費者享受顛覆以往的潔淨居家體驗。



美型與機能性兼具！最新智能塵感技術、可更換式電池功能 Switle V11帶來卓越吸塵體驗



吸塵器在室內空間的清潔過程中，往往扮演重要角色。源自日本血統的Switle全新V11 智慧自動塵感無線吸塵器傳承日系品牌極簡風格，美型外觀完美融入居家擺設；更採用最新智能塵感技術，經由光感偵測吸入灰塵的顆粒大小、自動切換吸力模式，有效維持電力及使用時間之間的最佳平衡，不用動腦也能使打掃效率最佳化。



致力於用戶體驗優化，Switle V11搭載可替換式耐用持久鋰電池，以高容量2200mA打造70分鐘的超強續航力，在高速清潔模式下使用更可長達16 分鐘，超越其他同級商品。除了可長時間使用不斷電外，可更換式電池更為一大助力，掃除過程中若遇沒電情形，無須被迫因充電而暫停，只要簡單換上新電池即可繼續上工，即使一次清掃三房兩廳，時間也能不受限，超高續航力亦讓吸塵使用壽命更長久，讓居家清掃更輕鬆。



梅雨季塵蟎最活躍！獨家活性碳HEPA濾網、專業UV殺菌塵蟎刷 清潔除蟎一次搞定



近期適逢梅雨季，全台各地陰雨綿綿，無數塵蟎活躍於潮濕悶熱的空氣中，過敏兒們又將面臨一場清除塵蟎大戰！Switle V11具備超高潔淨力五重過濾系統，有效隔離空氣中的微粒與氣味分子，邊打掃邊還原最純淨的空氣品質。第一層止逆系統防止灰塵倒流，透過第二層離心錐體與第三層鋼罩分離顆粒微塵、阻隔棉絮，第四層網罩分流延長濾材使用壽命，最後一層則為獨家首創活性碳HEPA濾網，除了濾淨空氣中高達99.7%的PM2.5，讓睡眠品質更好外，更可降低去除自家具、生活用品中所散發的甲醛與異味，全面保障居家環境的清新潔淨。



為因應不同空間與打掃需求，Switle V11豪華大全配亦提供多種刷頭配件，方便消費者自由替換使用。其中專業UV光殺菌塵蟎刷以大直徑刷頭設計，搭載高效能吸力與紫外光線殺菌，取代除蟎機功能有效清除塵蟎、人體皮屑等，另設有智慧安全防護機制，在未使用時將自動關閉紫外線燈，避免潛在傷害；一機多用的Switle V11除了為美型與實用性兼具的高CP值家電首選，更是梅雨季過敏兒的一大救星！



多錐旋風分離設計 永不減弱的超強吸力還原生活純淨品質



Switle V11機身亦採用多錐旋風分離設計，將氣流引入內旋錐道，藉由加速度將細微顆粒與雜質自空氣中分離並直接甩入塵桶，不造成環境二次汙染；且無須更換濾網，仍可維持永不減弱的20000Pa超強勁吸力，輕鬆為消費者創造健康、純淨的生活環境品質。



15度最舒適握持、機身僅重1.3公斤超輕盈 一鍵清理與低噪音設計讓居家打掃輕鬆不受限



為確保環境整潔，居家打掃工程普遍浩大費時，因此除了基本功能外，便利性亦為消費者選擇清潔用品的重要依據。Switle V11全機以最佳重心設置，機身僅重1.3公斤，較市面上相似產品輕盈許多；同時15°舒適握持角度設計無論單手、高舉或轉換方向時皆能靈活使用，輕鬆省力的設計讓吸塵過程毫不費力，大大降低家庭主婦與高頻率清潔使用者的負擔。



掃除後在精力消耗殆盡的狀態下，令人最害怕的莫過於需額外耗費更多力氣清潔大型電器。Switle V11採用可拆式集塵盒，只要按下一鍵即可輕鬆倒出所有髒污，更可直接將集塵盒拆下水洗，維護產品乾淨與環境整潔同等方便容易。此外，產品雖擁有超強吸力，卻僅釋放最低67分貝聲響，噪音值低於同類型產品，晚上打掃也不憂心太擾民！



萬元入手豪華大全配 限時再享上市優惠價



為幫助消費者清掃不設限，購買Switle V11智慧自動塵感無線吸塵器豪華大全配組標配多款吸頭，包含電動地刷、UV光除蟎刷、窗簾刷、小方刷、二合一毛刷、長扁吸頭等，只要萬元即可入手、性價比極高，一機多用不僅事半功倍，更可有效提高生活品質。購機標準配備亦包含充電式壁掛座，打掃完畢即可將機身插上立即充電，為使用者帶來極高便利性；另可選擇加購直立式支架，讓收納美觀不占位，輕鬆打造高質感居家氛圍。



Switle V11智慧自動塵感無線吸塵器全套商品建議售價NT$11,800，為消費者輕鬆啟動潔淨新生活！



