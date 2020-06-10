廣編／12年防水保固「中麗璞聚」未演先轟動

致力於落實「建築安全履歷」，以忠實紀錄施工過程鋼筋綁紮實況、讓消費者 對安全品質眼見為憑的「中麗建設」，2014 年即率先採用「戴雲發結構技師」 「Alfa Safe 耐震系統工法」打造大溪「磐蒔苑」，並接連以 2016「中麗璞遇」、 2018「中麗心閱.三品」累積堅實業績口碑，「中麗安心宅」的品牌魅力，於第 5 期「中麗.璞聚」大放異彩、開花結果，於媒體尚未公開前，即已熱銷超過 5 成。中麗建設董事長林秀梅指出，以新創中小型建商而言，「中麗安心宅」的品牌 之路並不容易，蓋一座「小而精美」的好宅，所耗費的人力、物力實為外界難 以想像;然而，堅持工程品質、設計品味的高規格，卻也深獲慧眼獨具的消費 大眾認同。近約 3000 人按讚的「中麗安心宅」FB 粉絲頁，不難窺見中麗建設 默默耕耘、異軍突起的原因。除了建築造型別出心裁的吸睛照片，更有虛擬代 言人「安心龍」介紹各項安心工法，如國家地震中心認證:耐震力提升 1 倍的 柱中柱鋼筋系統、牆鋼筋系統化綁紮、柱鋼筋錯層續接、高坍流混凝土、12 年 防水保固等等，以生動影片解說各項工法原理，不藏私地傳授消費者挑選好宅 的訣竅。「中麗璞聚」座落蘆竹區大竹重劃區大興十街，400 公尺範圍內即擁佔地約 1300 坪 228 公園、大竹國中、全聯、埤塘公園等等，生活機能完整無虞。建築 結構除中麗獨家 9 大安心工法，樓板增厚至 18 公分，另採用礦石卡扣木紋地板隔音工法，領先業界提前符合法規樓層上下「隔音 58 分貝」新建築技術規則要求。水電系統方面規劃:給水明管避免滲漏水維修、分層分流排水避免阻塞、 最頂級 YKK 高效能氣密/水密窗、衛浴單層排氣、總存水彎防疫水封、美國 KOHLER、德國 hansgrohe 衛浴設備;ATS 不斷電自動切換系統、全戶照明一鍵 總開關、全區 LED 感應照明、垃圾廚餘冷儲衛生系統、全戶 12 年防水保固.種種生活細節的全面設想，讓消費者安心生活、毫無後顧之憂。「中麗璞聚」戶數單純規劃獨棟 1層 3戶。38坪3房3面採光廣獲好評，已圓滿售罄，27坪2房擁有邊間雙面採光、衛浴開窗、完整客餐廳空間、花園前 陽台、超大後陽台、格局方正等多項特點。建築外觀更是「中麗璞聚」一大亮點，正面波浪形雨遮象徵碑塘水紋，米褐色格柵為先人以水畔植物蘆竹造屋的文化傳承美學。更顯出「中麗璞聚」的收藏價值。

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