廣編／親愛的　我把房子變大了！　幸福魔法2房升大3房

▲親愛的 我把房子變大了！（圖/公關照片）

幸福魔法2房升級大3房

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一卡皮箱入住 裝潢?傢俱?免煩惱！

你以為房子買了就沒事了嗎?接下來，裝潢費用怎麼籌?設計師去哪裡找?沒經驗如何溝通想法?傢俱到底怎麼挑?天呀，為了買個家，得跟公司請上多少假?再這樣下去，老闆翻臉我心慌！別怕！快來「樂田田」，開開心心買新家，輕輕鬆鬆入新厝，房貸含裝潢，無感分期最輕鬆，一卡皮箱直接入主精心美學設計家，「樂田田」最體貼，讓您省時省力又省心！

5大優勢好家庭 超甜生活，天天快樂

好房子，日子越住越甜，心情越住越樂，超越首購的想像，「樂田田」想給你一次到位的幸福！

1.淳氧優勢｜靠岸森林畔，永久視野棟距，低密度住宅區，文教氣質靜巷宅。

2.結構優勢｜Alfa-Safe耐震+柱中柱安全工法，比照豪宅規格的幸福首購。

3.健康優勢｜

德國BWT社區淨水系統，搭配戶戶愛惠普，雙重過濾更健康。

4.

安心優勢｜全室無毒+無重金屬+抗菌銀立淨乳膠漆，台日技術合作最安心。

5.

保固優勢｜全棟防水保固5年，衛浴地壁磚升級馬可貝里進口系列。