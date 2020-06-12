廣編／樂天市場2020首戰　「618購物節」

近年來618檔期成為電商上半年暨母親節檔期後最重要的盛事之一。據台灣樂天市場觀察，2019年同期銷售風向以3C家電、美食、居家生活三大類為主，尤以高單價3C家電如吸塵器、變頻冷氣等最為熱門，平均客單價可達到15,000元；今年年初雖逢疫情，自5月中底開始解封之際，618購物節大戰即已開打，「購物節」、「618」等相關關鍵字在站上的搜尋量也提升至10倍之多，整體搜尋度最高的商品類別主要為「美食、生活用品、個人時尚」等方向，同時，知名品牌商家搜尋度也大增5倍。為搶攻年中商機，台灣樂天市場宣布自6/15 10:00至6/19 9:59，推出618年中慶，以三大類知名品牌店精選商品、搭配各品牌從滿額或超取免運、5~15%不等點數回饋(6/18限定)、最低滿688折100優惠券與3折起好康，滿足消費者購物慾望。





台灣樂天市場今宣布「618品牌聯歡年中慶」將於6月15日正式開跑；自6月15日早上10點自6月19日早上9點59分期間內，攜手各大人氣品牌推出免運、點數回饋、超值優惠券、高額折扣等促銷活動，優惠涵蓋美食、個人護理用品、潮流穿搭等面向；6月18當日將再加碼發送限量200張滿1,200即折200元的超值優惠券。樂天市場指出，從往年資料來看，每年6月18日前後的買氣都在持續上升，成長比例大約在20%至30%之間；今年年初由於疫情影響，更多消費者投入網購、對電商購物流程與熟悉度大大提升，台灣樂天市場1至5月銷售量也因此較往年同期成長約30%；自6月7日台灣大解封後，揮別關在家的宅經濟時期，迎來「後疫情時代」的爆發型消費浪潮，也預估618年中慶業績將有三成攀升。





台灣樂天市場618年中慶主打「美食、生活用品、個人時尚」三大類嚴選品牌：美食方面，如快車肉乾、貓兒干村、每日優果、辻利茶舗等超人氣美食店鋪都將一同共襄盛舉，各款超人氣美食推出最低69折等超殺優惠。而在美妝保養、個人護理用品領域，夏日微風、淨妍美肌、PG美妝等店家也推出如全店最低88折等優惠，為廣大水水省下荷包，一次購足。除此之外，更有EDWIN、LEE、Levis等潮流牛仔褲名牌推出各項時尚丹寧單品，最低3折，要讓大家買得優惠、穿得時尚！





註：實際活動內容與優惠依官方公告為主。





樂天市場精選5款618必敗單品



辻利茶舗 辻利抹茶四重奏：抹茶控必買，包含辻利濃茶卷、宇治焙茶捲、辻利抹茶塔、辻利青檸抹茶塔等四種不同濃度的抹茶饗宴。



每日優果 活力綜合堅果280克：知名堅果品牌每日優果的活力綜合堅果、嚴選頂級夏威夷果、腰果、杏仁果、核桃、胡桃等果實烘焙，純天然無調味，讓你一口接一口。



DR. WU 玻尿酸保濕精華乳200ML：採用第五代玻尿酸保濕配方，強力加倍鎖水，適用於各種缺水、缺乏彈性即敏弱體質，可修復肌膚，使肌膚加倍柔嫩健康！



佳麗寶 suisai酵素洗顏粉特惠組：日本連續五年銷售第一的超人氣商品，洗顏粉中的酵素成分能深入清潔毛孔髒污與老廢角質，並添加獨特鎖水成分，為肌膚滋潤保濕。



Levis 中腰寬鬆版牛仔褲：Levis在今年618檔期佛心推出「618丹寧購物節」，其中採用舒適、彈性布料且經典百搭的「男友褲」 ─ 中腰寬鬆版牛仔褲更是其中的必買好物！



關於【台灣樂天市場】



台灣樂天市場股份有限公司係由日本樂天集團於海外成立的第一家子公司。自2008年成立以來，成功地為台灣電子商務市場注入新的活力，也為廣大的消費者提供種類繁多的優質商品、周到滿意的服務及創造歡樂的購物經驗。樂天極具特色的線上購物平台及電子商務顧問，協助店家成功打造新興經營模式；也因其獨有的服務及社群互動，培養了忠實的顧客粉絲群及獨特購物體驗。未來將積極尋求策略合作機會，進一步打造台灣樂天生態圈（Rakuten Ecosystem），持續擴大並加速台灣樂天市場的成長。



