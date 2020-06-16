廣編／今夏防蚊好物！蚊子的剋星全新小綠瓶強手上市

▲別蚊我全系列產品，不僅堅持產品天然溫和，有效驅蚊外，包裝更是打破以往不同風格（圖／資料照片）

隨著炎炎夏日來臨，外出最怕被蚊子咬得亂七八糟！再來就是大家最困擾的登革熱活躍期，防蚊瞬間成了相當重要的課題，像是積水的容器若沒有定期清潔，很容易成為蚊蟲孳生的溫床，因此除了定期清潔家中環境外，如何選購防蚊產品也成為大家討論的議題之一。





防蚊產品你選對了嗎？防蚊超.有.感向紅豆冰Say bye！





市面上防蚊產品五花八門，到底添加了什麼，說純天然是真的嗎？想選購天然，配方溫和又不含化學成份及環境用藥，又能有效驅離蚊子的防蚊產品，別蚊我絕對是夏季防蚊產品最佳首選！





別蚊我全系列產品採用英國土壤協會有機認證精油，成分不含樟腦、敵避及防腐劑，更是經國立大學實驗證實有效驅離埃及斑蚊、熱帶家蚊、及小黑蚊！不僅如此，瓶裝80ml容量更是方便好攜帶，噴頭採用德國工藝進口可360度倒著噴不費力，全方位守護您的肌膚。





別蚊我草本驅蚊系列味道聞起來舒適不刺鼻，不僅能有效驅離蚊蟲，散發出的淡淡檜木精油味更讓人感到身處大自然般的舒適與清新。





別蚊我全系列產品，不僅堅持產品天然溫和，有效驅蚊外，包裝更是打破以往不同風格，2020年推出全新包裝、質感升級，以大自然森林感為啟發點，包裝簡約更是流行的大地綠色系，視覺上質感再加分！另外「別蚊我草本驅蚊貼片」質感花草圖案貼在衣服也能成為一件簡單的時尚防蚊配件。





別蚊我能說是今夏防蚊首選的時尚單品，就連時下網紅們也愛使用！





隨著暑假即將到來，是否也開始規劃起輕旅行，像是近年來很夯的露營、野餐、還有東部熱氣球嘉年華活動，想開心出門玩怕熱又怕蚊子多，別擔心！





2020年別蚊我更推出最新主打驅蚊、消暑一瓶搞定的防蚊產品「草本勁涼驅蚊噴霧」嚴選英國認證有機草本精油搭配歐薄荷精油，一噴立即有效感受勁涼感，質地清爽不黏膩，不僅有效降低體感溫度，更減少蚊子對你的喜愛！今夏外出就靠這瓶。





高規格質調成分，CP值超高！別蚊我絕對是今夏一定要擁有的防蚊單品！

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