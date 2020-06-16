廣編／年度第一檔！台北國際夏季旅展7／17開幕

防疫新生活開跑，台灣本島玩潮湧現，離島「類出國」夯！【2020台北國際夏季旅展】特別準備了滿滿的優惠，歡迎民眾前來逛展，超前部署你的下一趟安心旅遊！





今年第一檔旅展–台北國際夏季旅展，7月17日（五）世貿一館熱力登場，一連四天，展出至20日（一）止。匯聚全台各縣市政府、國家風景區、知名飯店、特色民宿、人氣餐廳、主題樂園、地方美食、特色伴手禮等上百個單位聯合參展，配合政府《振興三倍券》及《安心旅遊國旅補助》方案，各家業者紛紛推出瘋狂下殺產品，搶攻疫後首波旅遊商機，無論想買餐券、住宿券，或是找親子、暑假、中秋、雙十連休超值行程，都能在台北國際夏季旅展一站購足，盡享好康。





振興券加碼 展場限定激殺回饋





台北國際夏季旅展期間，凡於現場單筆訂單使用振興券消費滿1,000元以上，即享1次抽抽樂機會，最大獎為《本單免單》（該筆訂單免費之意），還有現金1,000元、500元、300元、五星餐券、下午茶券及泡湯券…各種好禮等你抽回家。





限量紅包任你抽 美福飯店餐券





歡慶台北國際夏季旅展開幕，主辦單位特別於7/17–7/19旅展首三日，推出限定活動，每日前200名於大廳排隊者，皆可獲得紅包一份，可至「大會贈品區」兌換獎品，其中包含最大獎《美福大飯店四人餐券一組》等多項好禮（當日中獎需當日11:00–17:00前兌換，逾時不候）。





旅遊基金天天送 你消費我出錢





凡於台北國際夏季旅展官網，加入會員並預約成功者，也可參加旅遊基金抽獎，中獎者可至展場內消費（消費金額需超過抽中之旅遊基金面額），消費後憑發票、收據等至「大會服務台」兌換現金，四天總價值高達50萬元。





滿額好禮抽 圓山住宿券、Apple AirPods Pro





旅展期間，憑當日消費累計滿指定金額（含）之購物單、發票或收據，可至「大會贈品區」驗證（購物單、發票或收據需蓋章）後，換取一張QRcode，Google表單填寫完畢即具抽獎資格，每人最多1次，最大獎為全台最頂級飯店《台北圓山飯店雙人住宿券一份》，另外還有Apple AirPods Pro、隱藏式隨身防搶包、旅行清潔組…等實用好禮，等你帶回家。





各大節慶盛事 活動精采可期





台灣一年四季，不同節慶盛事輪番登場，活動內容精彩可期。今年旅展，包含台北、新北、宜蘭、花蓮、苗栗、彰化、南投、高雄、屏東、連江等縣市政府，還有茂林、西拉雅、大鵬灣、北海岸及觀音山、澎湖等國家風景區，紛紛參展共襄盛舉。想知道台灣自行車節（6月-12月）、福隆國際沙雕藝術季（5/30-9/30）、馬祖南竿北海坑道夜賞藍眼淚（4月-9月）、澎湖國際海上花火節（7/6-9/3）…各大節慶盛事的最新情報，旅展現場也有專人為你詳細解說。





網美餐廳、住宿餐券1折起





◆台北喜來登十二廚-1人平日自助下午茶券，原價869元，特價620元





◆台北大倉久和大飯店-1人歐風館自助下午餐吃到飽，原價858元 特價620元





◆台北大倉久和大飯店-1人歐風館自助午餐吃到飽，原價1,408元，特價990元





◆台北花園大酒店-1人饗聚廚房平日自助午/晚餐，原價769元，特價650元





◆台北花園大酒店-1人PRIME ONE牛排館商業午餐套餐，原價1,078元，特價920元





◆台北寒舍艾美酒店-1人探索廚房平日自助午/晚餐，原價1,749元，特價1,350元





◆台北華國大飯店-2人牛排館USDA火焰帶骨肋眼牛排套餐，原價4,268元，特價2,999元





◆台北華國大飯店-3~4人但馬屋帝國黑毛和種三品鍋套餐，原價4,400元，特價3,999元





◆犇 和牛館-1人和牛頂級燒肉套餐，原價1,480元，特價960元





◆犇 鐵板燒-1人極致海陸饗宴，原價1,980元，特價1,060元





◆翰林茶館/翰林茶棧-$400餐點抵用券，原價400元，特價350元





◆花蓮理想大地渡假飯店-2人佛朗明哥豪華客房一泊一食，原價9,900元，特價4,999元





◆台東桂田喜來登酒店-2人騎士/爵士房一泊一食，原價10,780元，特價4,480元





◆台中清新溫泉飯店-2人清新雙人房一泊一食，原價6,100元，特價3,999元





◆清境空中花-4人香格里拉一泊一食，原價5,800元，特價3,400元





◆台中港酒店-2大2小親子專案，原價8,000元，特價3,880元





◆嘉義南院旅墅-2人一泊二食，原價5,880元，特價2,980元





◆鹿港永樂酒店-2人雅緻客房一泊一食，原價8,800元，特價3,490元





◆南投溪頭自然教育園區教育中心-4人住宿，原價5,000元，特價2,350元





◆日月潭教師會館-白如湖景2人房一泊二食，原價5,100元，特價2,590元





◆清境音樂城堡-2人遊吟詩人房一泊二食，原價9,020元，特價5,800元





◆宜蘭香格里拉冬山河農場-2人農場精緻一泊一食，原價4,500元，特價2,500元





◆台糖-2~4人全台聯合住宿券，原價6,800元，特價2,888元





◆東北角 龍洞四季灣-2人夏季精緻一泊一食，原價4,800元，特價2,799元



