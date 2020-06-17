廣編／吉立亞醫藥彩虹基金　助台打造「HIV零歧視」環境

長期支持HIV社群團體的吉立亞醫藥彩虹基金，今年正式在台邁入第二年。在今年的計劃中，吉立亞醫藥向來自亞太區接近40個計劃，發出了總計一百四十萬美元的資助，而在台灣共有9個計劃獲得資助。今年主要依循聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)制定"90-90-90"計畫目標，增加"第四個90"推廣，希望透過社群團體從「取得照護資源與提高生活品質」、「全人照護」、「多元化與包容性」三大面向的推動，讓感染者能夠享有良好的生活品質，盼能與台灣社群團體共同攜手逐步實現HIV零歧視的環境。9個台灣社群團體獲得贊助 為「HIV零歧視」環境共同努力今年台灣獲得第二屆彩虹基金贊助的團體，包含：台灣同志諮詢熱線協會、台灣紅絲帶基金會、愛之希望協會、台灣露德協會、台灣基地協會、台灣關愛基金會、愛滋感染者權益促進會、台灣新滋識同盟及台灣愛滋病護理學會，分別依各自專注的領域，從提高愛滋健康意識、志工教育訓練、去除污名化、建構友善社群環境等面向，提出推動「第四個90」的計畫。此次獲得資助機構之一的「愛滋病護理學會」，主要透過舉辦愛滋病基礎教育、進階課程及個管師繼續教育訓練為主，理事長莊苹表示：「聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)於2014年提出"90-90-90"目標計畫，根據台灣疾管署最新發布的統計資料顯示，三項指標達成度分別為87%、90%、95%。影響指標達成的因素，我們認為跟社會上存在對愛滋疾病錯誤想法有關，例如：認為做愛滋篩檢就代表性行為不檢點；因此在今年的計畫中，我們將透過社會賦權計畫的推動，以第一線愛滋個案管理師為直接服務、HIV感染者為間接服務之對象，提供情緒支持、問題解決、網絡維繫協助，並透過國內外會議之參與學習讓工作者具備更多專業能力，進而協助建立愛滋友善、無歧視的社會。」另一個獲資助機構「愛滋感染者權益促進會」，長期推動愛滋相關國際公約與人權標準的法治化與在地化，曾於2017年與林口長庚醫院做過一項「台灣愛滋汙名與歧視調查」，調查中發現有57.8%的感染者最初因為擔心遭家人、親友排擠、失去工作，因而不敢進行HIV篩檢；負面標籤也使HIV感染者內化後自我貶低。超過40%的感染者有責怪自我的情緒，也有超過50%擔心遭到他人閒言閒語攻擊，顯示汙名對生活品質和心理健康產生損害。今年計畫將透過倡導（U=U）科學實證為大眾建立正確愛滋知識，針對目前愛滋罪刑侵害人權提出建言與改善方向，讓HIV感染者不被視為潛在罪犯，使感染者就學、就醫、就業、安養、居住、隱私與親密關係各面向的生活品質都能夠有所改善。秘書長林宜慧認為：「隨著愛滋醫療進步，社會對疾病的汙名與歧視仍然陳舊難解，在愛滋可以透過藥物預防、治療的時代，HIV感染者在法律上仍處於弱勢，將難以改變大眾看待愛滋的負面眼光；相信只要有效地提高社會大眾的認知，拔除掉社會對HIV感染者的標籤，對於達成聯合國前兩項指標會有很大的幫助。」吉立亞醫藥彩虹基金推進『第四個90』為終結HIV助攻吉立亞醫藥有限公司台灣分公司總經理彭國書表示：「今年亞太區彩虹基金增加"第四個90"推廣，這個做法超越單純對HIV病毒的控制，主要為攜手致力於這個議題的NGO團體們，提供HIV感染者最前線的照護支援，一同協助HIV感染者面對可能影響生活品質的各種挑戰，讓HIV感染者能夠擁有更高品質的生活；而我們始終相信，唯有透過與在地的NGO團體建立穩固的夥伴關係共同推動，才能夠對這個議題帶來重大且關鍵的影響，我們也期待在所有NGO團體努力下，使台灣成為愛滋平權的國家，最終達到Getting to Zero的目標。」

想瞭解更多關於2019亞太區彩虹基金計畫細節，請拜訪下列網站連結:www.gileadrainbowgrant.com

