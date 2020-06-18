廣編／宏佳騰智慧電車　全新安全智慧雙重升級　秒煞全場

宏佳騰智慧電車穩居電動機車市場亞軍，今(6/18)正式宣布推出Ai-1 Sport ABS車款！延續首款智慧電車Ai-1 Sport造車工藝，以未來移動性（Future Mobility）為願景，秉持創新品牌、移動科技、溫暖服務、智慧門市四大經營理念，打造安全與智慧雙重升級的全新電車。Ai-1 Sport ABS搭載BOSCH 10 ABS系統，擁有高識別度的外型與最放膽奔馳的跑格，並採用升級的次世代智慧儀表CROXERA，透過音控就能喚醒，再次獨步全球，為市場立下全新標竿！Ai-1 Sport ABS推出黑隱特仕版、孔雀藍與亮岩灰3種車色。此外，宏佳騰智慧電車門市服務更全面升級，宣告將與知名精品咖啡品牌illy咖啡合作，提供車主最佳賞車、購車、保修、換電一站式的暖心服務！



宏佳騰智慧電車站穩亞軍 全新Ai-1 Sport ABS 為市場立下新標竿



宏佳騰智慧電車憑藉著精湛造車工藝、創新智慧服務與親民的訂價策略，每每推出新車即引發廣大回響，在電車市場中迅速竄升、穩居亞軍成績，不僅掛牌數突破7,000台，市佔率更衝破10%，宏佳騰智慧電車執行長林東閔表示：「宏佳騰智慧電車秉持創新精神，Ai-1 Sport ABS系列不僅延續Ai-1 Sport的核心優勢，更再次升級，透過整車調教的實力帶來最強悍的性能與極致的操縱樂趣。此外，智慧儀表CORXERA新增聲控功能，不僅提升便利性，也為宏佳騰智慧電車帶來更多可能性，相信能夠滿足消費者多元騎乘的需求！」



Ai-1 Sport ABS秒煞全場 頂規BOSCH 10 ABS系統防打滑不鎖死 輕鬆駕馭 放膽奔馳



宏佳騰全新Ai-1 Sport ABS推出黑隱特仕版、孔雀藍與亮岩灰與3種車色，為提升車友的騎乘安全，Ai-1 Sport ABS搭載最新世代BOSCH 10 ABS系統，提供極致的防鎖死偵測及介入速度，搭載宏佳騰精湛的調校制動系統，帶來綿密的操作手感以及絕佳的煞車拉桿回饋，發揮最大煞車潛能，表現安全的性能演繹和完美的操駕表現！BOSCH 10 ABS相較前代減少30％的重量，並縮減約45％的體積大小，降低車體重量。碟盤尺寸從180mm調整為190mm，讓煞車更利落。Ai-1 Sport ABS在車身設計上亦更加著重騎乘的舒適度與操控性，追求極致的輕量化，藉由砂心減重製程與簧下重量優化，相較一般輪框減少30%重量。此外，強化煞車制動力，行駛舒適度，無論在續航力、整體的性能，皆有著全方面的大幅進化。全新智慧調校跑車化懸吊系統，避震穩定、運動機能平衡優化，支撐性更加提升！雙USB設計，隨時隨地都可為行動裝置補充電量，並有25公升超大置物空間，能輕鬆置入隨身物品。



Ai-1 Sport ABS 黑隱特仕版尊榮鉅獻！



Ai-1 Sport ABS 黑隱特仕版獨家採用鈦銀電鍍風鏡，從各種角度觀看皆有不同光澤。全鑽切輪框與黑色卡鉗搭配消光黑設計，完美呈現運動潮流外型。為讓騎乘更舒適，車墊亦升級為超體感椅墊，擁有車箱燈配備，對於車友更是一大福音！



智霸全場 語音解鎖更迷人 次世代智慧儀表CROXERA 2.3正式啟動！



次世代智慧儀表CROXERA獨步全球，「一鍵就GO！」功能與Ai-ASSISTANT智慧助理技術廣受消費者好評。宏佳騰智慧電車更持續探索電車的更多可能，iOS系統追加全新聲控功能可直接透過手機啟動、關閉車輛，帶來最貼近未來的智慧體驗！包含在CROXERA 2.2版本新增的靜音模式、智慧感應解鎖、SMART NOTICE智慧通知語音化等功能，擁有Apple Watch專屬的解鎖、開啟車廂椅墊、電量顯示、一鍵尋車快捷鍵等多項智慧功能，打造更全方位的智慧電車！



最照顧車友的品牌 illy咖啡進駐全國智慧門市 Ai Care You免費健檢



為了提供更舒適的賞車空間，宏佳騰智慧電車特別與精品咖啡品牌illy咖啡合作，讓車主們享有最佳賞車、購車、保修、換電一站式的暖心服務！宏佳騰智慧電車亦於本月起推出車友回廠免費七大項目健檢「Ai Care You」，服務據點除了目前的26家門市外，7月也將新增高雄2家門市，今年也將陸續於雙北、桃園、新竹、台中開幕新的智慧門市，服務更多車友！全國門市提供免費試乘體驗送品牌好禮的資訊。



Gogoro Network提供智慧電池3.0 Super GoStation換電站升級 共創能源乾淨新世代



宏佳騰智慧電車持續與 Gogoro Network™ 緊密合作，Ai-1 Sport ABS 使用 Gogoro Network™ 智慧電池交換服務，六秒換電快速便利，車主將可以使用 Gogoro Network™ 預計在今年底部署超過 1,900 座智慧電池交換站，其中60座為可服務超過1,000車主的超級電池交換站，讓車主們到處都換得到電池。此外，Gogoro Network™ 將加速智慧電池3.0的投放，新款電池電量相較前代增長30%，讓Ai-1 Sport 系列車主換一次電池可以騎更遠！



即日起全台宏佳騰智慧門市開放預購 分期零利率輕鬆購



宏佳騰智慧電車身為最照顧車友的品牌，全新Ai-1 Sport ABS系列不僅擁有超強性能、搭載CORXERA智慧儀表與獨具跑格的外型設計，更在智慧電車市場中帶來最親民漂亮的價格！孔雀藍與亮岩灰售價為新台幣99,800元、黑隱特仕版售價為新台幣103,800元，扣除汰換新機車補助，最低只要 71,800 元即可輕鬆入手，以最接地氣的精神回饋消費者，並帶來許多購車好禮優惠！即日起至7/31預購Ai-1 Sport ABS車系，即贈送總市值3,990元的「品牌風格安全帽」、「無線鑰匙保護套」與「品牌藍芽耳機」。前1,000台黑隱特仕版的車友再升級價值2,450元黃金鏈條！搭配品牌三好禮共可獲6,440元購車禮。Ai-1 Sport ABS不僅全國門市免費試乘活動持續開放，試車再享品牌好禮！宏佳騰更貼心為消費者推出輕鬆購車方案，除既有的兆豐銀行卡友優惠外，本次新增全車系皆享中國信託刷卡24期0利率，輕鬆把Ai-1系列車款騎回家。此外，宏佳騰更重視與車主間的互動，為回饋車主，2020第三季愛玩推薦潮好禮自6/18至8/31止，推薦滿指定人數即可享多重好禮，贈品的選擇上也特別挑選為車主帶來更美好生活的質感禮品，包括Dyson吹風機、米家電子鍋、空氣淨化器、電動打氣機、Nintendo Switch Lite、Harman Kardon Aura Studio 3水母喇叭等，推薦人數達20位還可獲得市值$24,800元的OSIM暖足美腿機！



