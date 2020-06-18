廣編／機能性濕巾正夯　夏日爆汗渾身黏膩困擾通通Out！

炎夏裡無論上班通勤或假日出遊，全身爆汗的黏膩不適與異味讓許多人苦惱不已！根據中央氣象局統計，2019年全台年均溫創新高打破73年紀錄，其中夏季更屢屢創下逼近40度的歷史新高，讓人爆汗之餘也狂呼吃不消！時序邁入六月，隨著氣溫節節升高，各式對抗炎熱高溫的商品也紛紛出籠！著眼於民眾日益升高的高溫抗汗需求，家庭用紙領導品牌舒潔Kleenex推出超大尺寸貼心設計、通過ISO國際認證能有效去除90%汗味、使用後清爽舒暢超有感的「舒潔淨汗爽身濕巾」，創新的機能性設計與高溫抗汗專門訴求，輕鬆秒解民眾夏日爆汗連連下髮妝大走樣、渾身黏膩不適與異味難聞的困擾情境！



舒潔品牌持續針對消費者需求創新開發能解決特定困擾的機能性濕巾新品。根據品牌最近進行的消費者研究調查顯示，近年來全台一入夏即變成燒番薯，隨著氣溫飆高，外出奔忙的民眾往往一出門就面臨「大汗臨頭」考驗，在渾身爆汗下常面臨情緒不佳、妝容走樣的窘境，受訪消費者表示，炎夏時刻最迫切需要使用機能性濕巾讓自己淨一淨的三大時機分別為「外出通勤途中的流汗黏膩時刻」、「騎車奔波後臉頸盡是汗水髒污時」、以及「激烈運動爆汗後」。



針對民眾夏日抗汗需求，舒潔全新打造高機能性「舒潔淨汗爽身濕巾」，採用專利Triple Clean紙漿布，提供比一般不織布材質濕巾更柔軟厚實的肌膚觸感，尺寸上也貼心加大20%*，滿足消費者希望一張就能拭淨臉、手、頸、身的需求，產品配方溫和，通過敏感肌膚測試，以純水為基底添加綠茶多酚清爽因子，擦拭後能讓肌膚感到清爽舒適不黏膩，此外產品還通過ISO 17299國際消臭性能標準測試，能有效去除90%汗水臭味分子，讓民眾一張在手即能輕鬆解決炎夏日常爆汗後的惱人異味! (*與舒潔濕式面紙比較)



有鑑於「舒潔淨汗爽身濕巾」鎖定經常為高溫爆汗渾身黏膩困擾不已的民眾，為讓消費者進一步了解「舒潔淨汗爽身濕巾」能迅速秒解爆汗危機的產品定位，舒潔品牌特別找來超高人氣百萬Youtuber千千與另一位百萬訂閱神秘嘉賓合作，翻玩讓千千爆紅成為百萬網紅的美食影片梗，拍攝全新「千千淨汗中」影片，以kuso方式讓千千挑戰品嘗即使在夏日還是讓人忍不住大啖的爆汗美食，片中千千一見美食就心花怒放，但大快朵頤之際也禁不住大汗淋漓，所幸有舒潔淨汗爽身濕巾這款淨汗法寶出現，才讓千千完成夏日吃爆汗美食仍能保持完美妝容的挑戰！創意有梗的劇情加上千千與神秘嘉賓首度搭檔的另類演出火花，讓影片6月中一上線引發網友熱烈回響！



全新「舒潔淨汗爽身溼巾」6月起已於家樂福、大潤發、康是美、屈臣氏、寶雅、全家、Tomod's、PChome 24h購物及momo購物網等通路上架販售。慶祝新品上市，即日起至6月 30日止全家便利商店推出加$10元多一件優惠、康是美全國門市即日起至7月7日止推出「買一送一」促銷。(*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定)



