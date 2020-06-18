廣編／樂天市場強打8款涼感商品　跟燥熱說BYEBYE

即將進入暑假，全台晴朗炎熱並陸續飆高溫，花蓮縣市甚至飆破38度高溫。炎夏天氣也促使消費者紛紛尋求沁涼小物去暑降溫，此波熱浪亦帶動「涼感」商機，台灣樂天市場表示，自6月起逐漸炎熱，站上「涼感」、「冰涼」等關鍵字相較上月成長近2倍，涼感商品出貨訂單已超過萬筆；其中，女性較男性更重視貼身的涼感體驗，而隨身攜帶式的清涼小物則最受歡迎。





和悶熱Say NO！穿少不如穿得「涼」 肌膚保養也要透清涼





樂天市場觀察到，女性客群相較男性更加重視夏季舒適感，6月站上關鍵字搜尋量較上月成長近2倍，其中即有6成為女性客群。女性重視的舒適一夏必備好物，以涼感材質設計的上衣，以及具有涼感體驗的衛生棉等私人貼身物品，訂單數相較去年同期成長4成，每日都有破萬件銷量。同時，女性客群也十分注重肌膚的清爽感，具有涼感效果的精華露，其果凍凝露質地，可瞬間滲透不黏膩，讓夏季保養更加清爽。





質感製冰杯、室內冷扇大賣冷感寵物墊成今夏銷售黑馬！





高溫熱浪來襲，走在街上多一分鐘都如同世界末日，台灣樂天市場指出，隨身型涼感小物銷量大增，相較往年同期成長4成，其中簡約設計、多色選擇時尚產品更受消費者喜愛，特別是適用於居家、辦公室的桌上型涼感噴霧風扇、迷你水冷扇，噴霧設計讓吹出來的風更加涼爽，輕巧時尚的外型做為桌上裝飾品，大展個人品味，相關關鍵字搜尋量較上月增加近2倍。而涼感毛巾，不僅可當手帕、小毛巾，亦可當包包吊飾，其重量僅36g，最小尺寸40x40cm，好攜帶不占空間的優勢，深受消費者喜愛，訂單量相較上月飆長7成。





同時，寵物涼感商機也不容小覷。以涼感絲纖維面料製作的涼感寵物墊，不僅沁涼透氣，柔軟舒適材質讓寵物更愛不釋「躺」，可愛模樣融化主人們的心，其出貨量相較往年同期激增3成。



樂天市場強打8款涼感商品





女性涼感相關商品





冰絲內衣：絲滑面料無負重感，一片式無痕設計，帶來透氣親膚得穿著體驗。





蘇菲清新涼感衛生棉：含有天然小黃瓜成分，能降低悶熱，帶來清涼不刺激的舒適感。





肌研白潤涼感精華露：添加薄荷精華，果凍凝露質地，瞬間滲透不黏膩。





3C涼感相關商品





桌上型製冷杯：適用各種容器，滿足運動後、悶熱天氣想喝冷飲的隨時需求。





迷你噴霧USB加濕風扇：簡約時尚設計，加濕噴霧可吹出更涼爽的風。





迷你USB水冷扇：一體式水箱設計，採用慣流送風技術，享受更寧靜的涼爽片刻。





生活/寵物涼感相關商品





迷你收納冷感毛巾：以冷感纖維材質設計，具有不易滋生細菌、韌性強特點。





寵物冷感墊：以涼感纖維面料和牛津顆粒布材質設計，具有浸涼透氣、防滑防潮等特點。





關於【台灣樂天市場】





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