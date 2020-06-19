廣編／最強聯名！老爹鞋、夏日拖 迸出萌萌Sweet滋味

美國第二大運動品牌SKECHERS近年來的跨界聯名商品，總是格外引人注目，2019推出了深受動漫迷喜愛的航海王、與美少女戰士限量聯名鞋款，推出後即吸引一票年輕族群搶購，甚至有許多動漫迷一次收藏全系列所有角色，也有許多媒體與網友自發性爭相拍攝開箱影片，成功掀起一波話題性與討論熱度。LINE FRIENDS 觸動你的少女心2020年SKECHERS再度攜手風靡全球的LINE FRIENDS，推出其知名的貼圖角色限定款，在最受歡迎的潮流復古老爹鞋中，融入LINE FRIENDS大家每天彈指之間互動的熟悉角色。通訊軟體LINE的使用，已成為現代人生活重要的一部分，聊天室裡可愛的角色貼圖，更為我們與好友之間創造不少會心一笑的小樂趣，現在SKECHERS將其融入老爹鞋的鞋款設計中，準備攻占全台LINE FRIENDS粉絲的心。SKECHERS LINE FRIENDS限定款共推出四個系列，除了D’LITES 3.0及ENERGY復古老爹鞋外，也同步推出CALI 2ND TAKE 夏日休閒拖鞋，以及TWI-LITES 2.0星空款兒童燈鞋，將其LINE經典角色的形象及插畫，運用在鞋款的設計概念上，打造趣味十足的LINE FRIENDS限定款！炎炎夏日 穿出最Chill的海島度假風SKECHERS 於4月中已開放一波LINE FRIENDS限定款的預購，造成一股預購熱潮，首波於6/11推出充滿渡假風格的CALI 2ND TAKE 夏日休閒拖，以及圍繞著熊大與兔兔喜愛事物的D’LITES 3.0街頭款老爹鞋。CALI 2ND TAKE 夏日休閒拖鞋共推出熊大、兔兔、熊美、莎莉四款，在純色鞋頭處放上該款角色肖像，俏皮又可愛，令人忍不住想穿上它和好友去海島度假。街頭潮流和可愛夢幻的完美結合SKECHERS最受歡迎的復古老爹鞋D’LITES 3.0，一口氣推出三款粉嫩配色的LINE FRIENDS限定款，熊大街頭款、兔兔甜點款都把兩個角色最喜愛的事物，置入鞋領口兩側，熊大的電玩、球鞋、腳踏車，讓復古老爹鞋既保有街頭風，又充滿童趣；兔兔甜點款則推出兩個截然不同的配色-草莓奶昔及櫻桃巧克力，在異材質拼接鞋面上，以兔兔喜歡的甜點插畫表現，有奶昔、棒棒糖、糖果、餅乾、櫻桃、兔兔男友熊大的造型蛋糕，及SWEET CONY字樣做點綴，讓復古老爹鞋展現甜美可愛的氣息。用經典賣萌 雙變閃卡才是主流經典老爹鞋ENERGY LINE FRIENDS限定款則預計於6/19上市。相較於D’LITES 3.0的低調街頭風格，ENERGY系列主打繽紛的搶眼配色，熊大的閃耀明黃色、兔兔的俏麗桃紅色、熊美的時尚嫩粉色、潔西卡的浪漫粉紫，每一款的鞋面風格強烈，最具特色的是側邊波浪鞋面上的雙變閃卡，會隨著不同視角，變換角色的三種表情貼，展現每個角色最喜歡的事物；鞋帶頭也有以角色喜愛的食物製成的橡膠圖章，別具巧思。同時，設計師還把每個角色放在後跟處，立體的電繡圖案充滿立體感，就像LINE FRIENDS的熊大、兔兔、熊美、和潔西卡在熱情的對你萌笑！如果你也喜歡熊大與兔兔的可愛俏皮模樣，千萬不能錯過今年夏天最療癒人心的SKECHERS LINE FRIENDS限定款；或是想跟人氣偶像連晨翔同步賣萌，這系列絕對必收，7月份正逢暑假期間，SKECHERS將推出兩款LINE FRIENDS限定童鞋系列，讓大人小孩一起穿上LINE FRIENDS限定款，親子一起萌翻整個夏日！

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