廣編／「台灣之光」辜琪鈞二度受邀全球華裔青年領袖大會

台灣藝術家辜琪鈞，2018年獲選香港龍傳基金舉辦的全球華裔青年領袖選拔，至香港與全球各國代表們交流。今年度的龍傳基金年會，因疫情延燒，全面停辦改為線上視訊，邀請了十位專家來分享不同領域主題與專業，辜琪鈞再度受邀為講者之一，並現場演示十分鐘繪製「龍」，並教學其他國家代表一同繪製，參與人士多為海外人士，大家都在完成時紛紛感到驚豔不已。





龍傳基金的的國際青年領袖選拔條件，皆為25-35歲以下的各國頂尖學歷、有創業經驗、慈善活動領袖等嚴苛標準，競爭激烈，大部分各國代表皆是於二至三個國家生活與求學，並具有碩士以上學歷，並有其論述、著作、學術成就等，fobes福布斯UNDER 30的許多青年企業家成員，以及門薩IQ俱樂部成員，都能在這個組織裡找到，辜琪鈞成為首位獲頒此榮耀的台灣藝術家，實不容易。





辜琪鈞受訪時說，在之前基金會的外交文化晚宴上，現場繪製完的作品現正掛在龍傳基金的辦公室，自己畫的東西有人能喜歡，便已經很滿足，如果能透過教學更能連結不同文化的彼此，當然很願意出席。她在出發至香港的第一天，還帶了一箱台灣美食：波霸珍珠、阿里山高山茶、乖乖、孔雀香酥脆、泡麵等等，給各國代表當伴手禮。笑稱當晚最受歡迎的零食則是乖乖。





透過龍傳基金也和馬來西亞新創藝術公司GO DOODLE合作，推廣藝術教學，讓更多馬來西亞的家長和小朋友，了解台灣藝術教學課程，順便學習中文。



龍傳基金校友會是一個全球華人的交誼平台，集結各屆選拔的各國代表，不會因為任何政治干擾彼此的友情，自己也因為了促進跟上各國優秀代表的溝通，勤練英文，希望能透過藝術文化，讓更多人看見台灣，了解台灣的藝術文化，積極推廣新亞洲台式的藝術風格。



