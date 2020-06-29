廣編／「一吃就回不去｣　究極工藝打造不加水的鮮乳土司

讓期待已久的土司迷久等了! 土司大戰正式進入白熱化階段，近期推出一款鮮乳土司，竟然令土司控大喊「一吃就回不去了｣。這款每日限量且只在Semeur聖娜獨家販售的「瑞穗鮮乳土司PREMIUM」，主打使用自製發酵鮮乳種，製程堅持不加一滴水，土司體受到鮮乳的加持，吃起來綿密鬆軟，令人一吃就上癮。而讓土司美味的關鍵，在於精選全台優質牧場乳源，製程堅持不加一滴水，保留乳源的精粹，特別的是，搭配2.8公分恰好厚度的美味工藝，每一口都是滿足味蕾的香濃與扎實。精選全台優質牧場乳源、北歐芬蘭發酵奶油、法國進口鮮奶油這款土司產品特色，100％選用瑞穗鮮乳，製作過程完全不加一滴水，加上北歐芬蘭發酵奶油與法國進口鮮奶油，特有的香氣，融合小麥香味與醇厚乳香，每一口都是舌尖上的優質美味；再加上師傅堅持不添加香料、乳化劑，回歸簡單原料進行打造，造就令人無法抗拒的香濃絲滑口感。一開封後滑順乳香撲鼻而來，撕開麵包時的「牽絲」萬褸更是美味的視覺表現，不只滿足成分控的需求，更撫慰饕客的味蕾。究極工藝技術與簡單原料，打造餐桌上的品味態度推出這支不加一滴水的鮮乳土司，是由傳承40年的烘焙工藝磨練打造而成，選用簡單原料，經過二次發酵，三段壓延，用心製作每一片土司，烤焙出彷彿千絲萬縷的鬆軟口感，每一口都吃得到師傅堅持的用心。除了單吃就能感受到的美食力，還能搭配食材，變化出更豐盛奢華的美味。不論是結合當令蔬果，或是塗果醬，還是與鮮奶、豆漿、咖啡一起享用，都能為餐桌上帶來日常生活的輕奢小確幸。在繁忙的工作中，用一片瑞穗鮮乳土司PREMIUM，搭配不同的食材，就能創造出無限驚喜，讓家人的每一天都在幸福的味道中甦醒。