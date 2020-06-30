廣編／佳格福樂「以愛灌鈣」助力偏鄉孩童

關注孩童缺鈣議題，佳格福樂於5月底推出為期三年的「以愛灌鈣」營養關懷計劃，希望透過串連全台灣的力量，讓愛心不斷滾動，預計今年募集捐贈30萬瓶福樂保久乳，提供偏鄉孩童優質乳鈣。活動推出後已募集到18萬瓶福樂保久乳，且第一屆「以愛灌鈣：小小藝術家」包裝徵集線上票選活動，更成功串連超過200萬張愛心選票，佳格福樂將依活動辦法，加碼捐贈1萬瓶福樂保久乳給偏鄉小學。期許能透過佳格福樂「以愛灌鈣」營養關懷計劃，串連每一份小愛形成更大的力量，提供需要優質乳鈣的孩童更多實質幫助。





第一屆「以愛灌鈣：小小藝術家」包裝徵集活動，線上票選競爭激烈，最終由澎湖縣將軍國小及連江縣敬恆國小於101所偏鄉小學中脫穎而出，獲選為第一屆佳格福樂小小藝術家，為全校爭取到一整個學期的福樂保久乳，兩幅畫作也將成為今年9月福樂一番鮮特極/低脂鮮乳(936ml)的側面包裝元素，讓全台灣看見他們的才華。





因為取得不易 我們更珍惜每一次能補充牛奶的機會





小小藝術家的兩間得主學校都位在離島。將軍國小座落在澎湖縣的二級離島─將軍島上，依賴公家渡船連結對外交通，全校共有5班26位學生，是一所非常迷你的偏鄉小學；連江縣敬恆國小更被稱作「離島中的離島學校」，從台灣本島出發需要至少5小時才能抵達，島上沒有便利商店，雜貨店的商品種類也有限。偏遠、不便的環境讓這兩所學校的同學格外感恩每一分資源，因此也非常重視這次參賽的機會，希望能替同學們爭取到更多的優質牛奶。





將軍國小的獲獎作品「福力滿檔每一刻 樂事傳溢每一口」是4位學生的共同創作，將飼養牛隻、製成牛奶、到配送過程，一筆一畫勾勒在畫紙上，同學們說，老師時常教導我們要感恩，知道牛奶生產過程需要很多人幫忙，讓我們更懂得珍惜每一滴牛奶。創作期間，同學們彼此互相激勵，希望透過自己的力量，能為全校同學爭取更多喝牛奶的機會。投票期間更是賣力拉票，終於達成目標。他們在獲獎後非常興奮，也更加期待作品成為佳格福樂產品新包裝的設計元素，能讓更多人看見他們的努力和成果。





敬恆國小的得獎作品「福樂牛奶樂園」則是2位畢業班同學的創作，以「我與牛奶的歡樂時光」為題，將日常生活融入作品，展現童真與趣味。「因為快要畢業了，我們希望能留下一些不一樣的回憶。很感謝大家幫我們投票，很驚喜也很意外我們的作品能被大家喜歡，更開心能幫同學、學弟妹贏得一整個學期的牛奶。」





讓愛滾動不停歇 灌鈣偏鄉持續進行中





小小藝術家徵選雖已圓滿落幕，但佳格福樂以愛灌鈣偏鄉的行動仍未停止。即日起至7月31日止，每購買一瓶1,830ml的福樂一番鮮特極鮮乳(全脂)，佳格福樂便會將這筆消費轉換成能補充孩童鈣質攝取的福樂保久乳。



