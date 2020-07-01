廣編／墾丁貓鼻頭露營莊園　Villa型營位開啟海角首露

風靡全球的Glamping旅遊新物種在南台灣崛起，位於墾丁貓鼻頭公園旁的露營莊園，主打獨門、獨院、獨戶的營位，其中Villa型營位還附設專屬發呆亭，並提供異國美食，主推古巴美食露營餐，搭配得天獨厚的無敵海景，O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園即將在7/18試營運，於暑假期間打造適合全家出動的親子露營聖地，前往南臺灣「海角首露」！墾丁貓鼻頭露營莊園占地總面積約4公頃，是墾丁國家公園內遊憩區4處合法露營用地之一，周邊壯闊奇美的珊瑚礁岩、原生種植物，也是天文愛好者最喜愛的觀星地點。眺望台灣海峽與巴士海峽無敵海景盡入眼簾，家族型營位最多可容納8人，即便是家中長輩或是攜家帶口一家老小都能輕鬆抵達營區，享受自然海風與周邊國家級美景。距離白沙灣約5分鐘車程、墾丁大街約15分鐘的車程，無論開車、騎車均可輕鬆抵達墾丁周邊景點，參與各類水陸遊憩活動。露營區常見的困擾包括帳篷緊鄰相互打擾，缺乏隱私性不時膽戰心驚等問題，在O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園完美被解決，不僅提供獨門、獨院、獨戶的獨立營位，還提供早午餐、晚餐、宵夜等選擇，讓旅客白天盡情玩翻墾丁享受熱鬧動感的水陸遊憩活動，，晚上入住露營莊園，同時又能遠離塵囂，擁抱曠野夜晚的靜謐。年輕時尚的戶外露營正夯，類似的露營區更是在臺灣如雨後春筍般百花綻放，O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園也因應此風潮誕生，預計將於2020年7月18日對外開放。目前得知，粉絲專頁成立一週就湧入大量訊息詢問價位以及營區照片希望預定營位，O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園不只提供舒適便利、友善全家大小的露營區，特色在於地點位於墾丁國家公園內，除了許多自然美景外，周邊景點包括白沙灣、後壁湖、龍磐公園、國立海洋生物博物館等等，讓無論上山下海還是選擇走馬看花，都適合趁著暑期安排全家出遊留下美好回憶。