廣編／2020留學臺灣趨勢調查　最受境外生青睞不只理工科

為瞭解境外生留學臺灣資訊管道、就讀科系及畢業留臺就業意願，財團法人高等教育國際合作基金會（FICHET）於今年3月針對在臺境外生進行「2020留學臺灣趨勢調查」。調查結果發現，跳脫臺灣是科技大國、理工科系最強的刻板印象，近年來最受外國學生歡迎的學科是「社科、商學及法律」，其次則是「工程、製造與營造」、「人文藝術」與「醫藥衛生」等專業。高教基金會這次針對目前在臺求學的外國學位生、外國交換生、僑生（含港澳）、陸生與華語生，進行為期一個月的「境外學生來臺就學狀況」線上調查，共計回收全國大學校院三千七百多份問卷，有效回收率達99.4%。統計結果顯示，我國教育「新南向政策」奏效，來臺留學境外生多來自「亞洲」國家(85.6%)，年齡介於18至24歲(68.0%)，近半數(48.4%)受訪者為外籍學位生，僑生也佔整體三成五以上。其中，有近九成(89.3%)境外生認同，留學臺灣對未來職涯發展是很好的投資，也有八成以上(83.6%)受訪者希望畢業後繼續留在臺灣工作或實習，可見臺灣整體環境對外國學生確實具備足夠的吸引力。調查亦顯示，各國學生出國求學原因多是期待「體驗國外生活」(64.8%)、「到海外接受更好的教育」(63.6%)、「培養學術研究能力」(44.5%)及「增加未來職場競爭力」(43.3%)等。而境外生選擇來臺留學最主要則是考量臺灣環境令人感覺「安全、自由與開放」 (52.9%)，當然「提供獎學金」(34.5%)、「留學費用考量」(33.6%)、「文化適應容易」(28%)及「培養學術研究能力」(25.5%)也是重要因素，這些都反映我國高教低學費政策雖有助招收外國學生，但臺灣文化的多元包容性與學術研究實力更穩穩支撐高教國際競爭動能。再者，境外生留臺期間除對我國「安全與自由」多所肯定外，對「教育品質」(40.7%)、「醫療照顧」(40.6%)及「生活環境」(39.2%)也感到滿意。國立清華大學全球事務長嚴大任認為，合理的學費與生活開銷，搭配穩定的社會結構及優質的學術環境，都是臺灣高教吸引外國學生來臺留學的優勢及特色。若想吸引更多外國學生，臺北科技大學莊賀喬國際長則建議，國內大學校院不應只提供全英授課課程，更應同步進行校內軟硬體英文化，使國際交流與學習真正暢行無阻。國立臺灣師範大學劉祥麟國際長亦強調，育才留才可以衝刺臺灣全球競爭力，建議應適度鬆綁或廢除現有「評點配額制」、開放雇主提出聘用申請，鼓勵更多優秀外僑畢業生留臺工作。今年雖受新冠肺炎(COVID-19)波及，導致多數境外生無法順利來臺，但由於臺灣高等教育紮實根基及優勢特色，絕大多數境外生對臺灣高教不僅抱持正面評價與極佳反饋，也使他們成為臺灣高教在國際教育市場上的最佳代言人。他們不只鼓勵親朋好友來臺唸書，也期待臺灣成為他們學以致用、一展長才的夢想實踐國度。