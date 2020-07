廣編／360度全罩保護！Nuna PRYM全方位升級上市

風靡全球的嬰童精品品牌Nuna致力提供安全、舒適的成長環境,跟父母一起守護寶貝平安長大,因此品牌不斷創新與精進,推出全方位規格升級的0-4歲旋轉型汽車安全座椅— PRYM,讓父母能安心享受愉悅的出遊時光!





安全升級,全方位守護寶貝





安全是父母選擇汽車安全座椅的首要考量。當寶貝坐上PRYM並正確扣上五點式安全帶後,座椅兩側的側撞防護盾會自動彈開,提升側撞保護力;Tailor tech TM記憶泡棉技術頭靠,更能有效吸收強大撞擊力;穩固的鋼骨結構車架設計,結合高強度合金和超彈性塑料,使座椅整體結構更加穩固,完美打造360度全方位的優異保護性能。通過歐盟最新法規ECE R129測試、符合i-Size 規格,並通過台灣2020 最新法規CNS 11497:2019認證,給寶貝使用好放心。



舒適升級,寶貝的專屬座艙



從新生兒即可開始使用至4歲幼童,隨著寶貝成長可依身型調整乘坐模式,單手輕鬆調整8段式頭靠高度,同時雙向均有7段式背靠角度調整,加上寬敞的座椅空間,即使寶貝長大依然可以舒適乘坐。柔軟的美麗諾羊毛混紡TENCEL TM纖維小座墊,搭配添加竹炭纖維座布,能有效調節濕氣與溫度,適應四季變化,乘坐冬暖夏涼;椅背的透氣通風孔設計,提升座椅的散熱能力,並配有UPF50+防曬遮陽頂篷,阻隔車外艷陽照射,提供寶貝舒適的專屬座艙空間,夏季出遊涼爽不悶熱。



360度全罩保護寶貝乘車安全



Nuna致力於宣導孩童乘坐汽車安全座椅,反向乘坐最好到4歲,因幼兒的頭部及頸椎尚未發育完成,反向乘坐能有效藉由座椅吸收並分散撞擊力,並且避免甩鞭效應造成嚴重傷害。360度旋轉座椅設計,雙向乘坐模式無須重新安裝或鬆開上拉帶即可輕鬆換向,搭配Smart Ride lock-offTM智能安全鎖,確保寶貝反向乘坐到2歲才可轉向前。全面提升安全規格與舒適的乘坐體驗,PRYM 360度全罩保護寶貝乘車安全,讓寶貝能夠在專屬座艙中盡情探索世界。



品牌介紹





Nuna自2007年創立以來,經過不斷創新發展,成為風靡全球嬰童精品品牌。Nuna的核心價值即是「Designed Around Your Life」,歷年來榮獲150多個大獎,至2020年更獲得德國紅點設計大獎高達16次以上。Nuna旗下全系列育兒產品,其貼心功能與時尚設計巧妙結合,幫助追求品質生活的父母,無論是帶寶寶旅遊外出或是親子居家陪伴,皆能愜意地享受育兒時光。