廣編／振興三倍券今開搶　樂天市場點數回饋36倍好康加碼

今為三倍券預購首日，全台瘋搶熱潮鋪天蓋地而來，消費者摩拳擦掌，準備大肆搶購；台灣樂天市場為帶給消費者更多選擇，自即日起祭出「振興發三倍 點數回饋36倍」優惠，網購下單也能享有多「倍」優惠。





據交通部觀光局統計，2019年台灣出國人次達1,710萬人次，超越2018的1,664萬人次，連年成長，可見台灣人對出國旅遊的喜愛度；而由於疫情關係，無法出國，端午連假前解禁也直接提升了國內報復性出遊的消費，如花東市區旅宿業住房率近達100%，相較去年同期成長近1倍；台灣樂天市場也觀察發現，站上旅遊相關週邊關鍵字搜尋度，較上月成長30%，可見消費者出遊之心蠢蠢欲動。





台灣樂天市場為搶攻國旅商機，並且擴大政府振興三倍券效益，遂與多家旅遊平台業者合作，如亞洲最大旅遊體驗平台KKday、線上訂房網站Agoda、Tripbaa趣吧、Booking.com等，結合Rakuten樂分紅分潤功能，以簡單易懂的介面，鼓勵愛旅遊的消費者透過Rakuten樂分紅連結前往品牌官網消費，購買使用後，即可獲得指定趴數現金回饋(註1)；同時還可以創造專屬分紅連結，分享連結給好友並購買成功，也可獲得分紅回饋(註2) ，一兼二顧，邊旅遊邊賺外快，存下基金再旅行。





「Rakuten樂分紅」自2019年三月上線，迄今已有超過上萬名會員獲得收入，最高曾創下單月收入突破15,000元的紀錄，超過7成的樂分紅會員，將樂分紅分潤所得的金額轉成樂天點數繼續消費；再加上適逢發放三倍券振興經濟，樂天市場在7月推出「振興發三倍 點數回饋36倍」活動，包含全站滿額10倍點數、指定店家10倍點數，加上跨三店5倍點數，還有樂天信用卡11倍點數的好康，一點等於現金一元，買越多、回饋越高，越有本錢存錢旅遊去。





今年夏天，台灣樂天市場精選Rakuten樂分紅3大國旅人氣夯點(表2)，讓消費者滿足出遊的慾望、踩點踩個夠！





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註2: 凡已註冊為樂分紅之會員(樂天市場會員請直接登入即可)，於樂分紅「人氣品牌專區」選擇喜歡的商店，按下「產生分紅連結」，透過FB、LINE等社群媒體分享後，點擊以上分紅連結並完成購買，可擇一獲得現金回饋或樂天點數(1點=1元)。推廣限制及現金/點數分紅回饋%以樂分紅各品牌說明頁面所示為準。





關於台灣樂天市場





台灣樂天市場股份有限公司係由日本樂天集團於海外成立的第一家子公司。自2008年成立以來，成功地為台灣電子商務市場注入新的活力，也為廣大的消費者提供種類繁多的優質商品、周到滿意的服務及創造歡樂的購物經驗。樂天極具特色的線上購物平台及電子商務顧問，協助店家成功打造新興經營模式；也因其獨有的服務及社群互動，培養了忠實的顧客粉絲群及獨特購物體驗。未來將積極尋求策略合作機會，進一步打造台灣樂天生態圈（Rakuten Ecosystem），持續擴大並加速台灣樂天市場的成長。



