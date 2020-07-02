廣編／樂天市場精選5款出遊必備神器　讓你玩出新高度

隨著國內疫情趨緩，國旅市場大幅成長，更掀起一陣「報復性旅遊」風潮。旅遊業者評估認為每年達8,000億規模的國人出境商機將「由外轉內」，為國內旅遊市場注入新能量。與此同時，國旅熱潮也為戶外用品帶來巨大買氣；台灣樂天市場觀察發現，自進入5月份以來，站上戶外用品的平均銷量已較1至4月成長約80%，而受到「報復性旅遊」風氣影響，更較往年同期高出約20%，買氣十分驚人。





樂天市場進一步指出，由於適逢夏季，戶外用品中又以「防蚊」、「防曬」、「防水」等三類品項買氣最為旺盛，行李箱等商品的人氣也飆高。舉例來說，自5月以來，防曬乳液、防蚊液等防護商品，平均每天銷量超過千瓶以上；主打抗紫外線功能、晴雨兩用的摺疊傘，也約有500把以上的銷量；而適用於登山、雨天、水上活動的防水袋與防水背包也極受歡迎，5月至今的銷量也較1-4月增加約80%；而作為周休二日輕旅行熱銷品的20吋以下行李箱更是受到極大的歡迎。另一方面，消費者熱衷旅遊時狂拍美照、上網打卡，也使自拍棒、手機鏡頭、三軸穩定器、反光板等拍照輔具成為站上的搶手商品，6月至今訂單已較前五個月成長約70%、更較往年同期成長約18%，預計隨著疫情放緩，買氣將更進一步升溫。





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樂天市場精選5款出遊必備神器





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關於台灣樂天市場





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