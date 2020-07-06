廣編／進駐立體化廠辦　合法三照輕鬆申辦

自從去年中美貿易戰開打，到今年初新冠肺炎疫情肆虐，台商大動作回台，帶動全台灣工業地產供不應求，價量齊揚，其中又以台中為投資熱門地點，包含科技大廠大立光、台灣美光記憶體、博大科技都選擇在台中設廠。去年立法院三讀通過《工廠管理輔導法》修正條文，除了輔導農地工廠合法外，更加強列管未登記工廠，這些未登記的中小型工廠為了取得合法三照，面臨覓地不易的問題傷透腦筋。三穎建設在台中大雅工業區以工廠立體化興建新型廠辦大樓，不但可以解決中小型廠辦覓地不易的問題，也符合政府合法三照的規範。台中1.8萬廠房亟待合法根據台中地產仲介人士觀察，台中違章工廠約有1.8萬棟，去年市府開設單一窗口輔導申請合法化，卻只有300多家申請。許多違章工廠是屬於傳統小型加工業，為了取得合法三照，除了公司登記證外，光是工廠登記與營利事業登記就必需提供工廠是否位於合法用地，這些企業面臨土地取得困難，就地合法還得合乎環保、消防、水利設施，手續繁複，整建資金上也有限。企業主如果無法取得合法三照，一旦被檢舉，將被斷水電及勒令停業，面對政府稽查將會面臨連續開罰的命運，而且無法聘僱外籍移工、無法申請政府補助、輔導及優惠、相關產業認證。如果產能增加也會面臨無法擴建、整建的問題，而且廠房若不符合消防安全、汙排水、衛生、勞安、環保等基本要求，對員工來說也十分沒保障。大雅鉅亨建置合法廠辦三穎建設簡國凱建築師說，有鑑於政府政策在加強輔導違章工廠合法，這些傳產中小型工廠首要面對合法土地的取得，而台灣目前工業用地價格飛漲，讓急須取得合法的中小型違章工廠面臨覓地困難，三穎建設根據合法三照的規範，在大雅工業區興建稀有的立體化廠辦大樓「大雅鉅亨」，單層樓高六米六，空間運用多元，讓企業主可以根據自己的需求，一進駐可以省去建置合乎三照規範的廠辦環境，立體化廠辦在空間利用上性價比更高，可以為企業主降低成本，又有足夠的空間可以利用。