廣編／力增飲就是要挺你　醫護人士選用品牌網友推薦

營養配方，同時兼顧「好喝的營養」，讓使用者喝得下、喜歡喝，在飲用營養品的過程中，不只得到營養，同時也能在口味及口感上獲得一些愉悅和享受。力增飲多元營養配方含超過30多種維持健康所需的多元營養素，除了原味之外，同時也有莓果和玉米風味可選擇，好喝順口好吸收。也因為高營養價值和口感風味，更受到全台第一親子網站的網友推薦與討論！

過去五年，新加坡商艾益生公司共執行5項臨床研究、獲得11張衛福部特殊營養品許可證，所有產品皆通過國家規範衛生安全標準，產品製造符合ISO22000食品安全管理、HACCP國際品管認證食品工廠的要求，以及通過衛福部認證之食品檢驗機構的衛生安全檢驗標準，讓你買的安心，喝的放心！

營養品大廠新加坡商艾益生公司在台灣推出力增飲邁入第五年，目前共研發生產超過30項優質營養品，更有超過100家醫院指定選用，並參與國內外各大醫學研討會、發表營養相關研究與新知。根據2020年艾益生公司的統計資料顯示，有超過6,000位醫護人員為家人選用「力增/力增飲系列營養品」。為了讓所有國人都能享用優質的營養品，力增飲宣布推出震撼營養品市場的「最佛系」、「最振興」促銷方案，即日起到各大藥局通路購買力增飲多元營養配方，可享有「買2箱送1箱」的優惠，平均每罐不到$40。活動從7月1日起到9月30日，可到各大藥局門市購買，售完為止。力增飲創立以來，秉持著設計符合國人所需的

全台各大藥局販售中

銷售地點查詢：https://bit.ly/31qoLgj

力增飲官網： https://bit.ly/2CPWg1g

免費客服專線：0800-679-679（客服人員皆為專業營養師）