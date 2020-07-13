廣編／樂天市場邀全民消暑　7款美食鮮果冰淇淋賣爆

今年夏季號稱史上最熱，氣象局6月份測出破百年紀錄的38.9度，6月超過35度並處於高溫警報的高溫天數高達23天，而7月受到太平洋熱高壓及西南氣流沉降影響，全台各地仍有連續出現36度高溫的可能性，氣象局更於昨(8)日對全台12縣市發布高溫警示，提醒民眾注意防曬、補充水分。連日高溫也帶動水果與相關食品的買氣上揚；台灣樂天市場指出，自進入6月以來，站上平均每天湧入近千筆水果及冰品相關搜尋，就連水果設計外型的服飾配件、文具、玩具等商品也從中獲益，搜尋量也相對增加約15~20%，人氣相當高。





樂天市場進一步指出，從商品類型來看，6、7月份的水果相關訂單主要以零嘴點心最多，約占相關訂單總數的38%，可以即食的點心商品最受消費者青睞；生鮮配送則次之，約占25%，以新鮮水果最受歡迎，兩類商品的銷售量相較往年同期皆有超過三成的成長幅度，買氣相當驚人；其中富含果肉、水果口味的果凍及冰淇淋成長幅度最高，約有近四成的成長，成為盛夏最熱門的品項。





另一方面，若依水果種類來看，具有「水分豐富」、「口味酸甜」、「當季盛產」等特色的水果最受歡迎，如西瓜、鳳梨、芒果、荔枝等水果都是每年6、7月份最受歡迎的類別，而今年相關訂單也較往年同期大幅成長約25%，每張訂單消費金額也從往年的平均485元上升為680元，漲幅高達40%，購買潛力十分令人期待。





為協助消費者選購，樂天市場也特別從站上精選7款涼夏水果美食，讓大家補充營養、盡享美味！同時，樂天市場7月份也加碼推出「盛夏清爽美食季 ─ 週三週四吃貨日」活動，只要在指定店家消費滿299元即全館免運！更有各大美食名店推出超殺折扣與高額點數回饋，讓大家怕熱就不用進廚房！





樂天市場精選7款涼夏水果美食





Congelé公爵法式手工冰淇淋 西瓜牛奶口味：堅持選用高品質小農鮮乳與水分少、香氣足、甜度夠的最高等級西瓜，製作過程中完全不加一滴水，讓西瓜的甜味與香氣得以完美呈現，炎炎夏日來上一口，清涼又消暑！





依蕾特 玫瑰荔枝凝凍與草莓雪酪組合：名店依蕾特2020推出的限定組合，共有玫瑰荔枝凝凍與草莓雪酪兩種口味，玫瑰荔枝凝凍以每杯果汁含量高達48%水果原汁製作，你吃到彷彿完熟水果般的入口即化口感，草莓雪酪則搭配嚴選鮮奶調出完美比例，每一口都是絕妙的幸福滋味。





夢想果 微醺白酒芒果冰：選用台灣自產的嚴選品種製作，入口散發濃郁酸甜芒果香氣，搭配白酒富含花果清香並增添多層次酸味，甜潤膏滑滋味為今夏帶來別樣享受！





盛香珍 蒟蒻椰果果凍：名店盛香珍經典蒟蒻椰果果凍，共有葡萄、草莓、鳳梨、蘋果等口味，酸甜果香加上冰涼Q彈口感，堪稱涼夏最佳零嘴！





快車肉乾 黃金檸檬原片：將富含維生素C的檸檬醃漬去除苦味後，保留原本清新、爽口的酸甜果香，更可以搭配開水、茶葉沖泡成美味果茶！





一親芳澤 鮮果優格奇異果口味：採用紐西蘭Zespri奇異果，不加一滴水，保留濃郁香甜的原汁原味，並搭配台灣在地牧場乳源，製成口感如絲絨般細緻綿滑的優格，更添加寒天膳食纖維，口味清爽又養生。





冰的大本營 手工水果冰棒：嘉義名店「冰的大本營」的水果冰棒，全程不加水製作，突出水果香濃原味，除了有芭樂、木瓜、葡萄、奇異果、百香果、芒果、草莓、香蕉等超多種口味可選以外，鮮豔配色更是暑假拍照打卡的最佳選擇！





關於【台灣樂天市場】





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