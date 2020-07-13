廣編／幸福空間軟實力　跨界與蝦皮合作717美好生活節

裝潢不能說變就變，但居家佈置（Deco）可以！華人居家媒體第一品牌《幸福空間》觀察居家市場潮流與需求，集13年深耕居家美學領域之優勢，秉持著「跟家有關的事，就是《幸福空間》的事」，宣告成立室內軟裝風格佈置團隊，為人與場域量身打造專屬「生活感」，並受《蝦皮購物》邀請攜手合作「717美好生活節」，示範小資高質感的美好居家環境佈置，打造舒心的Lifestyle。《幸福空間》整合「軟」實力！ 一站式服務形塑居家質感「Deco」於歐美國家行之有年，近2年台灣居家佈置意識抬頭，尋求室內設計師為空間佈局之餘，有更多人願意投入營造生活質感，藉由家具、燈飾、地毯、掛畫、抱枕、植栽等佈置，豐富生活與居家表情。《幸福空間》身為台灣裝修知識平台先鋒者，於2007年成立至今已13年，提供無數消費者室內裝修相關訊息、服務超過750位以上優秀室內設計師，以及200家以上的企業品牌，深諳裝修市場與潮流，遂規劃軟裝服務，提供室內裝潢以外的陳列、佈置需求。軟裝風格佈置師Cloud點出室內裝潢與居家佈置的差異，「可將室內裝潢比喻為整形醫師，主要調整空間格局架構，居家佈置則像造型師，能隨節慶、季節、心情等變化空間表情；居家佈置更貼合屋主個性、品味與專屬的生活感，能夠烘托室內設計，讓空間的美更加分！」，主要服務提供一般居家軟件添購佈置、設計案場家飾租用及陳設，與品牌活動陳列和風格營造，以一站式服務讓消費者輕鬆實現對家的想望。與《蝦皮購物》攜手合作 打造小資高質感美好宅受《蝦皮購物》之邀合作「717美好生活節」，挑戰以人人都能輕鬆負擔的價格美化居家各主要空間──客廳、餐廳、臥房，佈置出類北歐風、類工業風的生活場域，在7/14-7/17於《幸福空間》平台釋出佈置過程共4支影片註，更於7/1-7/14於蝦皮購物臉書粉絲專頁推出「美好生活挑戰賽」，讓消費者發揮創意、品味美化居家一角，創造美好生活，活動精彩可期！