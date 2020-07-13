廣編／結合水保與創客課程　屈尺國小AR互動繪本正式啟用

農委會水土保持局臺北分局建置之「水保好好玩繪本故事屋」，將於7月8日於新北市新店區屈尺國小啟用，故屋內容包含6個AR互動遊戲的「龜兔不賽跑 水保挑戰趣」牆面繪本，屈尺國小亦將研發具該校特色之教案，並於年底與馬祖、新北及新竹等不同地區之國小進行教案交流。





繪本故事屋係以水保局臺北分局出版之「龜兔不賽跑 水保挑戰趣」繪本為基底，原繪本中之各項知識及6個AR互動遊戲，均融入牆面設計中，未來的學童們，將可以透過繪本導讀或現場AR互動體驗，以寓教於樂的方式，從遊戲中學習水土保持相關知識。





水保局臺北分局表示，此次將首創的水保好好玩「多元、創意、互動、科技」的諸多教具教案整合，推出「水保好好玩繪本故事屋」的整合模組，除新北市新店區屈尺國小外，今年將於新北市鶯歌區鳳鳴國小、新北市永續教育環境中心、新竹縣關西鎮東光國小及連江縣南竿鄉仁愛國小等地，建置5處繪本故事屋，不僅以此為據點培訓學童及老師擔任解說人員，更委請各設置學校結合繪本故事屋、學校發展重點方向或區域特色，各自發展該校之特色教案。



如屈尺國小位於潛勢溪流影響範圍內，為新北市政府教育局防災教育輔導團之副總召學校，亦為水保局之水保酷學校，對於防災避災有清晰之認知及迫切的需求；因此屈尺國小計畫結合學校之創客自造課程，讓各年級有不同的參與角色，以研發具屈尺國小特色之教案，並透過教學觀摩及社區活動等方式，將成果及防災教育宣導延伸至社區，讓學校及社區成為防災共同體。



