廣編／「知識焦慮」成疫情期間另類流行病

隨著疫情逐步放緩，因疫情而產生的「宅商機」未來走勢也成為各界關注的焦點；而「宅商機」在2020上半年也間接促使許多民眾養成了閱讀習慣，進一步帶動了實體書、電子書與電子書閱讀器的買氣。同時，全球經濟遭逢巨變的大背景下，也使許多人產生了「知識焦慮」的症狀 ─ 尤其集中在「投資理財」方面。舉例來說，樂天市場的百大圖書暢銷榜中，共有44名為投資理財類；而樂天Kobo電子書的百大暢銷榜中，投資理財類讀物也占了48名；僅觀察暢銷榜前十名，投資理財類讀物在兩者的前十名中，分別占據其中的7名與6名，兩份榜單皆由「投資理財」類讀物「屠榜」。樂天書城表示，閱讀商機在2020下半年、即「後疫情時代」有望繼續增長。





首次購書會員 平均一張訂單買3.3本





樂天市場進一步指出，台灣書市雖受到台北國際書展因疫情延期、誠品敦南店熄燈等衝擊，但實體書與電子書實際銷售狀況卻較往年成長。從消費者行為來看，樂天市場約690萬名會員中，約有30%的會員曾於2020上半年在站上購買實體書或電子書閱讀器，其中45%的會員是「首次」在站上購買實體書或電子書閱讀器，且消費者年齡橫跨了22歲至50歲，男女訂單占比則為57：43，差距十分微小，足見疫情期間閱讀需求湧現。





另一方面，如從訂單數據上看，2020上半年的實體書訂單數較往年同期大幅成長約40%，且平均每張實體書訂單平均購買3.3本書，較歷年平均的1.6本多出一倍以上，每張實體書訂單消費金額也從平均550元大幅躍升至780元，買氣異常旺盛。





電子書用戶閱讀時間幾乎翻倍 新款閱讀器搶攻後疫情時代商機





另一方面，今年電子書的閱讀氛圍也較往年更為濃厚，在今年3至7月的期間內，樂天Kobo全球用戶花在閱讀的時間即較去年同期增長了93%，接近翻倍；疫情期間，閱讀器活躍用戶的數量也較去年同期成長約1.5倍、電子書的訂單數也較往年同期大量增加約60%，書市並不冷清。





樂天Kobo瞄準後疫情時代閱讀商機，亦於昨(15)日推出重量僅172克的新款電子書閱讀器Kobo Nia，8 GB的儲存空間平均可容納約6000本書，售價僅2,999元，開賣當日即湧入超過萬筆的瀏覽量，人氣極高。面對2020下半年，樂天Kobo也表示對新閱讀器Kobo Nia的銷售前景相當樂觀。





為回饋廣大書迷熱情支持，樂天市場即(16)日起至7月31日推出「2020上半年暢銷百大書展」好康活動，結帳滿800即享95折，刷樂天信用卡，不限金額再享5%優惠，同時，只要樂天桃猿於主場嬴球，樂天市場即推出限時好康活動！(隔日10點開始限時24小時加碼，滿3000再送300點，讓你一次讀個夠！(主場嬴球加碼日：7/16,7/20,7/29,7/30)





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