廣編／ 眾所矚目！2020左岸巷弄沙龍計畫為思想展現色彩

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2019年左岸巷弄沙龍計畫舉辦數十場戶外沙龍座談與藝文市集活動，讓盧建彰、吳曉樂、許允樂等將近10位文青風格名人都前來共襄盛舉，活動宣傳影片累計超過400萬觀看人次，引發上百萬網友的熱烈關注與討論；延續去年的能量，備受矚目的2020年左岸巷弄沙龍計畫，即將在七月正式揭開序幕！此次，左岸咖啡館以杯身五種色彩口味延伸，呼應獨立書店的精神意象，與展場設計師 方序中跨界合作於華山1914文創園區舉辦實體展覽，用色彩激發全新的閱讀體驗。五種口味色彩的饗宴「拿鐵咖啡」的湛藍代表寧靜、「昂列咖啡」的黃代表溫度、「昂列奶茶」的綠代表生命力、「曼特寧風味咖啡」的紅代表勇氣，最後「無加糖拿鐵咖啡」的淺藍代表自由。這五大色彩同時象徵著獨立書店精神，也能在每個人的身上找到，你想知道自己的色彩精神是哪個嗎？即日起，只要到 左岸咖啡館官方粉絲團 上方留言：「我想與左岸咖啡館，____________。」即能進入測試出屬於你的色彩！（還有一個小彩蛋喔）七月活動預告搶先公開！2020 左岸巷弄沙龍計畫，除了展覽以外，現場還有多個活動等你來參與，不論是知性的沙龍訪談、有趣的拍照打卡、似顏繪的限定快閃，都能讓你在今年夏天的華山大玩色彩計畫！只要於展覽現場一次購買五種口味的左岸咖啡館，即能免費獲得藝術家 Johnnp 繪製的似顏繪拍立得一張，日期限定(7/25、7/26、8/1、8/2、8/8、8/9)，每日限量 18 組，不要錯過！更多關於 2020 左岸巷弄沙龍計畫的展覽資訊，