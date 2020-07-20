廣編／玩這麼大　熱血車友騎聚5米巨型街機現場玩

盛夏的周末，SYM舉辦了一場有別以往的車友派對，除了經典的快打旋風回憶殺、與世界亞軍同場電玩競技、現場更斥資打造挑戰世界最大的電玩街機！最大的彩蛋是發表了DRG與FNX的盛夏搶眼新色，讓熱血的車友們驚呼連連，不虛此行。

在消費者體驗旅程中，SYM三陽機車最重視的是車友們購車後的體驗，這也是本次舉辦「BT靈獸車系VIP車友派對」的核心價值- 希望帶給車友純粹的騎乘樂趣、尊榮獨享的活動體驗。SYM提供的不單只是優質的交通工具，更是「樂在騎中」的愉快騎乘體驗。

配合「SYM x Street Fighter V」的熱血跨界聯名，此次活動滿滿圍繞「快打旋風」回憶殺，除了熱血電玩競賽、快打旋風美女COSPLAY，一台高5公尺，挑戰世界最大的電玩街機矗立會場入口，讓車友體驗200吋巨大螢幕的遊戲震撼。

現場更邀請曾為台灣拿下EVO世界亞軍的職業格鬥遊戲玩家「Gamerbee」向玉麟，分享自身投注於快打旋風遊戲的熱情，

無論經歷多久時間，仍要有不斷追求突破的勇氣與精神，也與三陽SYM扎根台灣、挑戰世界，在造車領域上持續精進、專注本業的精神不謀而合。

在與車友趣味互動後，讓現場所有人都體會了大師級的風範。而為了要感謝這位格鬥電競大師在國際領域為台灣爭光，SYM現場更頒贈一台全世界僅有一台的「Street Fighter V」聯名DRG車款，期待在與日方合作設計完成後，向玉麟選手騎乘這台DRG繼續完成挑戰世界舞台。

這次SYM在活動前沒有揭露太多活動細節，為的是讓車友們有處處彩蛋的驚喜，當天最大的彩蛋就是無預警地發表了DRG與FNX的各兩款盛夏搶眼新色。

DRG的烈漠黃與香榭紅，使用了速度感強烈的橘紅色及黃色，並配合全車的肌肉線條做跳色的拉線處理，更加凸顯象徵速度與力量的DRG極致超跑的形象；FNX的太空灰與鋼鐵灰，承襲原本高質感風格，使用沉穩及內斂的消光色系搭配科技感十足的外型，更加呈現FNX都會型男的形象。這波全新車色再加上現正熱銷的變色車色，將在暑期颳起一波玩色旋風。

官網網址

DRGBT 155：http://tw.sym-global.com/showroom/motorcycle/motor.php?id=68

FNX BT 125：http://tw.sym-global.com/showroom/motorcycle/motor.php?id=62