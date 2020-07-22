廣編／提升長者生活品質　營養是關鍵

長者常因牙口不好、沒有食慾等其他因素，導致長期飲食清淡，蛋白質及其他營養素攝取不足，造成營養不良、肌力下降，行動力衰退，影響生活品質及疾病發生機率。百仕可品牌表示，補充關鍵蛋白及營養群，有助提升長者生活品質，並同時拋磚引玉，率先捐出2,300包高營養介護麵食及1,400罐濃縮營養素給1919食物銀行，幫助弱勢長者補充關鍵營養，此次預計可在全台幫助約460戶家庭。關懷1919弱勢長輩 百仕可濃縮營養素助一臂之力百仕可致力於成人營養，研發具有臨床醫學實證及符合國際專業組織營養建議的專業營養品；此次食物包中，百仕可特別捐贈含有高蛋白質的營養飲品及優質麵食。速益復營養素含有近3份的蛋白質及藻油EPA、DHA，能幫助食慾不佳、營養不良的長者，快速補充關鍵營養，恢復體能；百仕可的介護食日式拉麵（1.5公分的麵條），方便咀嚼吞嚥，幫助牙口不佳的長者，不僅能享受食的樂趣，同時補充蛋白質，其麵條蛋白質含量更是一般麵條的3倍。號召民眾 疫起送營養受到新冠肺炎疫情影響，連帶使民眾捐贈食物意願低，長期以提供食物照顧弱勢家庭的基督教救助協會1919食物銀行表示，在物資短缺情況，另闢蹊徑，擴大募集管道，從惜食愛物的角度出發，向民眾、企業募集品質好且在效期內的食品幫助弱勢群眾。民眾可透過不同的管道參與愛心計畫，包含: 認捐1919食物包、捐贈物資或捐款，讓飢餓的人吃飽，才能作工。百仕可速益復濃縮素百仕可創新研發速益復營養素，添加業界最高調養營養素，能支撐大量體力耗損，加速體力恢復，重拾健康活力。*麩醯胺酸6000毫克，修復組織*EPA+DHA 1500毫克，促進食慾*熱量每毫升1.5大卡，補充能量適用對象 : 體力急速耗損者、食慾差及營養不良者、需快速補充蛋白質及熱量者、無法正常飲食或進食困難者。