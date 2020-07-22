廣編／《吃喝玩樂在台酒》帶你賞遊全台13間酒廠

全民防疫有成，國內疫情趨緩之際，政府宣布推出振興三倍券及安心國旅方案，業者及各縣市均積極響應，擴大加碼優惠。台灣菸酒公司也搶搭這股風潮，祭出「台酒振興三重送」活動，並出版《吃喝玩樂在台酒》新書，要讓民眾帶著書走訪酒廠吃、喝、玩、樂，同時荷包賺滿滿。

由

執行、策畫出版的《吃喝玩樂在台酒》一書，實際走訪台酒全台13間酒廠(含4間啤酒廠)及周邊景點、美食店家，本書特別把每間酒廠、附近景點及美食繪製地圖插畫，方便遊客帶著書參照推薦。搭配振興券發放的熱潮，《吃喝玩樂在台酒》精彩收錄本書美食店家獨有優惠券活動，台酒邀請讀者剪下書中優惠券，一同繞著酒廠找樂子，體驗台灣生活味。

記者會現場台酒董事長丁彥哲指出，《吃喝玩樂在台酒》書中透露許多內行人逛酒廠的預約導覽行程及專屬DIY體驗活動，也期盼

打造國際級酒廠景點

《振興三重送》優惠活動，自7月1日起於台酒自營通路購買商品，第一重指定品項享折扣優惠、第二重滿額禮大方送、第三重登錄發票月月抽三千元，希望民眾能把握台酒這波加碼活動。

配合《吃喝玩樂在台酒》新書發表，當日更將首播以本書為主題所製作的微電影，透過3分鐘精華劇情，濃縮台北啤酒工場、南投酒廠、埔里酒廠三間酒廠旅遊概念，不僅展示百年酒廠珍貴歷史，更再現台灣獨一無二的公賣局歷史軌跡。台酒還邀請生活感十足的生活美食作家劉淑琪走訪酒廠與周遭，帶來悠閒漫遊的酒廠巡禮。

「台酒振興三重送」

臺灣菸酒與財藝文化共同透過觀光酒廠風華再現計畫的動工，，不僅成為國旅休閒去處，也是日後國外遊客能體驗台灣味的最佳選擇。抓緊消費熱潮，台酒也特別分享台酒各廠不僅擁有豐富多元的酒文化，廠內許多建物更是時代更迭下美麗的存留與紀錄，深富歷史況味；現在，臺灣菸酒公司歡迎所有人來一睹風采。本書《吃喝玩樂在台酒》於博客來、金石堂與誠品書店、momo購物網上架，更多活動資訊詳活動網站。