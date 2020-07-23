廣編／開出水湳智慧城第一槍「創研逸品」磁吸換屋族目光

鄰近逢甲商圈的水湳智慧城，為台中近年來最大的開發計劃區，涵蓋多項重大建設，包括：台中綠美圖、中央公園等，被譽為台中「下一個七期」。而一線品牌建商佳茂機構碩茂建設，開出水湳智慧城第一槍「創研逸品」預售案，已成功吸引在地換屋族目光！水湳經貿園區佔地佔地250公頃，自胡志強時代開始積極重劃，園區內坐擁各項公共建設，例如：堪稱「台中之肺」的中央生態公園，面積高達67公頃、將近三個大安森林公園大小，公園內擁有逾萬顆豐富多樣的植栽，預計今年底將開放啟用；亦或者全國第一座美術館與圖書館共構的建築「台中綠美圖」，大量運用玻璃、輕鋁材質，結合中央公園展現無限綠意；另外還有水湳國際會展中心、中台灣電影中心、臺灣智慧營運塔、水湳轉運中心等，發展備受市場矚目。而「創研逸品」為正水湳經貿園區第一個住宅案，由一線品牌建商佳茂機構碩茂建設推出，公司秉持著「以住為本」的精神，在格局規劃上，採戶戶邊間、雙面採光，搭配梁柱外推，讓使用坪效極大化，視覺效果更具寬闊感；除此之外，為迎合日新月異的科技發展，「創研逸品」的地下停車場則搭載電動車充電設施，滿足日後駕駛電動車的住戶能夠於自家的車位充電。現場專案經理則表示，根據過去經驗，重劃區第一個進場的案子，通常擁有最大優勢，以機捷特區為例，雖然目前看似一篇荒蕪，但新推出的預售案單坪價格幾乎達到3字頭，再回頭看現階段鄰近創研段土地交易情形，單坪均價落在85萬～93萬元間，換算未來推案價將上看45萬元以上，因此不論對自住或置產族群都有相當吸引力。「創研逸品」基地面積約670坪，為地上9樓、地下2樓的大樓，地理位置座落於台中最精華地段西屯區福星北路上，左右串連水湳經貿和逢甲商圈，交通方面，鄰近74號聯外交通要道、國道一號，若從「科湳愛琴橋」到台中科學園區也僅需10分鐘的車程。該案產品規劃38坪、純三房，目前銷售已達7成以上，主要客層為西屯區域換屋客以及中科科技新貴，指標性與價值度不言而喻！