廣編／QUEEN SHOP 新北最大旗艦門市　７月底正式開幕

QUEEN SHOP創立至今迎來第14年，不畏在疫情嚴峻壓力下，今年4月重回逢甲商圈，更在今年7/25迎來第19間門市-「樹林秀泰」開幕，位於樹林區秀泰生活館2樓，集結各式生活育樂休閒品牌更有秀泰影城，每到假日人潮絡繹不絕，交通方式除了自行開車外，搭乘大眾交通工具也非常方便，距離樹林火車站僅約5分鐘車程，且許多市區公車班次皆可到達，考量到樹林秀泰生活多為家庭逛街首選，因此額外販售OUTDOOR系列男裝、童裝，讓購物多了更多選擇。





QUEEN SHOP樹林秀泰門市占地約80坪，為新北最大實體門市，裝潢以白色、木質調為主要風格，並設有男友、家人休息區，舒適沙發搭配溫暖燈光，營造出「家」的感覺，讓另一半可以在這休息，自己也可以安心繼續選購。





為歡慶樹林秀泰門市開幕，即日起至8月2日全館商品85折，來店完成指定任務可享當日單筆消費滿1,000元折100元，持秀泰卡可直升QS VIP會員。 (此優惠活動僅限樹林秀泰門市)





此外，QUEEN SHOP門市為響應振興計畫，使用振興卷消費額外加碼10%回饋！





QUEEN SHOP將於7/25舉辦一系列開幕特別活動，當日除了「茶會」邀請粉絲們一同享用美味甜點外，「素人穿搭企劃」將會由三位人氣模特兒謝琦琦KiKi、安安、吉利幫粉絲搭配服裝，當日11:00開放現場報名，將會抽出6位幸運粉絲，並能獲得QUEEN SHOP所搭配的服飾一套，讓粉絲直接現場穿回家。當天更有品牌專屬拍貼機，邀請大家一起留下與QS美好回憶。(活動詳請以現場公布資訊為主。)



QUEEN SHOP樹林秀泰門市於7/17(五)試營運，7/25(六)正式開幕，有興趣的朋友可至QUEEN SHOP樹林秀泰門市選購！





樹林秀泰門市資訊：

OPEN／MON-SUN 11:00-22:00

TEL／02-26750787

ADD／新北市樹林區樹新路40-6號2F

Credit card service／提供刷卡服務

