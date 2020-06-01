NOWnews 今日新聞

頭獎還在等你！威力彩再槓 下期獎金31億史上最高
想成為億萬富翁還有機會！威力彩今（23）晚開獎，台灣彩券表示，本期頭獎仍未開出，已連47槓，連槓期數為第三屆以來排名第1；台彩預估，下期頭獎累積金額上看31億元。若如1注獨得，將打破歷年來單注獎金總額
新增3例個案全來自這裡 7／26起菲律賓入境全面機場採檢
台灣再傳新冠肺炎確診，中央流行疫情指揮中心今（ 24 ）日公布國內新增 3 例境外移入新冠肺炎病例，分別為 50 多歲男性（案 456 ）、 30 多歲男性（案 457 ）及 30 多歲女性（案 45
爆棚的離島／經濟、保育難兩全 收「觀光稅」真能解？
近期國旅人潮大爆發，離島地區觀光客比居民還多，除了引發旅遊亂象外，也對地方環境造成影響，有學者建議，必須對離島旅客進行總量管制，但此舉勢必對地方經濟造成影響，易引發反彈；至於觀光局研擬徵收觀光保育費，
影／李眉蓁論文是黨內人士踢爆？陸淑美：沒有聽說
國民黨高雄市長候選人李眉蓁昨（23）日中午開始進行挑戰在24小時內跑遍全高雄38區域，今（24）日在旗山天后宮受訪時被問到，趙少康認為論文可能是黨內人士爆料出來的消息？對此她表示尊重前輩，但不予評論；
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