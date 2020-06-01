NOWnews 今日新聞

頭獎還在等你！威力彩再槓 下期獎金31億史上最高

想成為億萬富翁還有機會！威力彩今（23）晚開獎，台灣彩券表示，本期頭獎仍未開出，已連47槓，連槓期數為第三屆以來排名第1；台彩預估，下期頭獎累積金額上看31億元。若如1注獨得，將打破歷年來單注獎金總額