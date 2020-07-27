廣編／夏日家電10倍送！惠而浦推仲夏振興花千元享$9,999

源自美國，領導全球家電品牌惠而浦 (Whirlpool Corporation) 為響應政府刺激消費的政策，特別推出仲夏振興購物活動，消費者不只可憑振興三倍券結帳，更享高達「9,999元」的10倍有感回饋，包含祭出「振興10倍 一千變一萬」、「振興有禮 一件變兩件」等超值好康，不只呵護健康，也為荷包著想，振興免等待，在後疫情時代提供居家及主婦族群最佳採購時機。即日起至2020/8/30 (日) ，Whirlpool惠而浦推出「振興10倍 一千變一萬」活動，凡購買指定滾筒洗/乾衣機一套或對開冰箱機型，加價 1,000元立即享有市值近萬元之惠而浦2 in 1無線吸塵器，讓消費者僅需花費千元即可享有最高10 倍價值贈禮，放大振興三倍券使用效益。此外，另有「振興有禮 一件變兩件」買就送優惠，活動期間凡購買指定機型家電，即可享有WMF德國優質鍋具，市值最高2,490元，惠而浦精選多項好禮回饋，邀請全台民眾一同享受有感的居家潔新生活！商品數量有限，售完即止，詳細活動辦法及注意事項請參考Whirlpool惠而浦官網及全台各經銷通路。源自美國，惠而浦公司 (Whirlpool Corporation) 為全球最大的家電品牌之一。透過百年經驗的累積及創新，充分了解每個家庭的需求。以研發最高應用科技為本，沒有多餘繁雜花巧，卻盡顯靈活貼心，致力幫您輕鬆解決家務，精心成就更好的居家生活。

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