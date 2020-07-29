廣編／虎牌啤酒　漢堡王推18禁酒堡餐? 帶身分證才能吃

虎牌啤酒攜手漢堡王再推一波、全台連鎖餐飲首見18歲以上成人限定的「酒堡招牌餐」，同時享用美味火烤漢堡與清爽啤酒的暢快，即日起至8月31日於全台漢堡王門市臨櫃點用最經典的華堡套餐，即可以原價$159元免費升級飲料為「虎牌冰釀啤酒」一罐，不用多出一毛錢，直接從汽水換成頂級啤酒，飲料升級頭等艙！大手筆直接提供330ml整罐的虎牌冰釀啤酒，豪爽拆罐才能享受真正的勁涼清爽，配合贈送的冰塊杯、現開現飲，讓味蕾享受火烤牛肉堡美味多汁的震撼後、能瞬間再次復活。「酒堡招牌餐」不僅CP值超高、還可搭配三倍券使用，是行家老饕才懂的划算點餐法！





飲料升級頭等艙！虎牌冰釀啤酒免費升級、豪爽拆罐





美式火烤漢堡就是要配上極致清爽的啤酒才暢快！今夏最狂野搭配、漢堡饕客必選，虎牌啤酒攜手漢堡王重磅推出全新享受「酒堡招牌餐」，超人氣的華堡套餐直接原價免費升級為「罐裝虎牌冰釀啤酒」，大手筆直接提供330ml整罐的虎牌冰釀啤酒，配合贈送的冰塊杯、現開現飲，豪爽拆罐才能享受真正的勁涼清爽，不用多出一毛錢，直接從汽水換到頂級啤酒，飲料升級頭等艙！「酒堡招牌餐」提供完整未開封的整罐虎牌冰釀啤酒帶來的新鮮風味，不只可享受到大量氣泡釋放所帶來的暢快清涼，倒入冰塊杯後在上層形成的綿密泡沫更凸顯絕佳風味，在舌尖享受火烤牛肉堡的美味震撼後，啤酒氣泡的爽冽口感與淡淡的麥味，讓味蕾瞬間復活！





喝虎牌冰釀，讓舌尖美味體驗全面提升





近年來消費者對於啤酒的口感與風味越來越注重，不只是喜歡嘗鮮、更重視口感層次，使得酒精濃度低、風味清爽的順飲型啤酒在坊間也越來越夯。而啤酒麥芽在烘烤或乾燥過程也如同煎製漢堡一般，相同的梅納反應更能帶來相輔相成的舌尖美味！虎牌冰釀啤酒的極致清爽口感，來自「-1°C冰釀過濾」的過濾技術，去除啤酒的雜質，保留純粹口感，入口滑順、適度的麥味與啤酒花香氣交疊出層次感，最後更在舌間留下微甜餘韻，相較於苦味偏重的啤酒類型，風味清爽易飲的虎牌冰釀更適合搭配火烤多汁的漢堡，去油解膩之餘、也不會遮蔽美味食材的表現。即日起於全台漢堡王44家門市隨點隨享，以後不再需要踏遍街頭巷尾、汗如雨下的尋找可以喝酒吃堡的美式餐廳了，漢堡王超狂組合「酒堡招牌餐」就是朋友聚餐趴踢的首選，”虎” 你喝掉整個夏天！





有錢也買不到的逆天逸品！「喝虎牌、抽大獎」粉絲限定大放送





除了免費升級超大方，虎牌啤酒為了回饋更多的愛好者，也推出「喝虎牌、抽大獎」登錄發票抽好禮活動，超狂頭獎將送出三台「義大利SMEG冰箱-虎牌冰釀設計限定」，SMEG以精品美學與藝術潮流感聞名全球，就連Dolce & Gabbana也忍不住幫它量身設計！各種SMEG限定款更是稀缺，很多潮流名人就算花大錢也買不到，堪稱殿堂級的夢幻廚電。現在只要走一趟超商，一不小心就有機會把價值10萬元的義大利精品冰箱帶回家！另外虎牌更攜手台灣代言人、韓國跨界男神MINO宋旻浩親自設計，加碼推出台灣限定聯名設計潮包、限量300個，預計掀起迷哥迷妹的瘋搶！





成人限定「酒堡招牌餐」





【酒堡招牌餐】套餐價$159元：可享華堡(或辣味華堡)1份+輕鬆薯1份+虎牌冰釀啤酒330mL一罐，而為了對抗夏天的高溫，同時也會給予一杯小杯冰塊，讓消費者盡情享受虎牌冰釀啤酒的勁涼滋味！每日販售商品數量依各門市實際供應為準，數量有限、售完為止。





活動日期：2020/7/23 - 8/31





活動門市：全台漢堡王44家門市 (除了機場、兒童樂園、交通大學、中央大學、台中大里、台積電)





活動須知：點用【酒堡招牌餐】需出示身份證（年滿18歲），因此僅適用臨櫃消費，凡於自助點餐機、外送平台點餐、網路訂餐等皆不開放。











