廣編／雄獅文具想像力製造所觀光工廠　暑假試營運開跑！

雄獅文具位於桃園龍潭的基地，打造一處「想像力製造所」創玩的美學空間，在暑假期間開放試營運跟大家見面；在這裡集結趣味、創意、體驗與DIY課程的空間場域，以「想像力就是你的超能力」傳遞出品牌精神。愛因斯坦曾說過：「想像力比知識重要」，因為「邏輯能讓你從 A 到 B；想像力能帶你去任何地方」。雄獅文具期許在這場域，可以引發每個人的想像力，觸發對藝術的學習，發揮自己創造力，隨時用心去感受，體會美學自然存在於生活之中。在今年暑假檔期即日起至8/30期間，除了平假日票價優惠，全票450元(原價500元)及套票750元(原價850元)之外，另外優惠龍潭區區民出示證即可享有平日門票八折400元及套票680元優惠。這次更搭上最新振興三倍劵促銷活動至109/12/31止，憑紙本振興券消費門票第一重加碼活動，凡購買門票滿2,000元贈送貴賓券兩張，可下次享免費入場；第二重，消費購買館內商品組合及DIY課程，除了可折扣50元抵用劵，再加碼享有優惠價；另外，在館內拍照打卡至FB或IG分享，隨機送出精美小禮物一份，雙重優惠讓你享樂又能值回票價，歡迎全家大小一起來桃園遊玩雄獅文具「想像力製造所」，詳情請見官網。雄獅文具「想像力製造所」館內空間規劃，從一至三樓佔地約700坪，全區以生活體驗互動美術館概念為出發點，室內採用挑高設計，創造視覺舒適的質感空間，打造全台觀光工廠中唯一的美術館，讓大家放慢腳步感受空間藝術的美好。館內設置特色如下:有文青網美們朝聖之地「60色色彩牆」，以粉蠟筆、色鉛筆及彩色筆共以76,800支筆組合，打造出漸層色系的氣勢牆面，除了拍下網美照之外，也可以自助挑選喜愛的色系帶回家；另外還有普普風設計之「創意日常」空間，激發大家如何運用巧思，在日常生活小物裝點顏料上去變成獨一無二的色彩繽紛的手作品；以及運用蒸汽龐克機械風設計概念，打造「品質保證牆」象徵雄獅文具的精密的研發及用心，還有很多好玩的空間等待大家來探索。此外，我們更打造2700坪的戶外森林，將藝術融入於大自然之中，「直達想像」以鋼筋步道，打造森林原始樣貎，以及「漫步想像」的親子木棧步道，提供民眾可以漫步穿梭在這台灣原生樹種的林間之中，記得帶上雄獅「小食堂」餐點，簡單野餐饗宴，共同與朋友或孩子們享受這片大自然的好時光。雄獅文具草創於1956年，與雄獅美術一起對於台灣藝術教育的推廣不遺餘力，現今「想像力製造所」啟動，代表雄獅文具將開始從文具產業跨足到文創服務業，也再次不斷活化創新的腳步，帶給這片土地嶄新的創意美學氣象，讓下一代孩子們將透過視覺意象及觸覺感官的交叉互動，打破傳統觀光工廠的空間限制，帶領民眾感受不同以往的觀光工廠體驗。

雄獅文具「想像力製造所」觀光工廠 詳細資訊：

每週一到週日(週三休館) 早上09:00-下午17:00 (最晚入館15:30)

325桃園市龍潭區中原路二段188號

官方網站 www.simbalionartstudio.com

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